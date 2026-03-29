อินเดียทุ่ม $1.1 พันล้าน เปิด รง.รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า Bajaj ในรัฐกะเหรี่ยง

MGR Online - อินเดียเปิดโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์และรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า แบรนด์ Bajaj มูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ ที่เมืองผาอัน รัฐกะเหรี่ยง มุ่งตลาดภายในประเทศเป็นหลัก
วันที่ 27 มีนาคม 2569 ได้มีพิธีเปิดโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์และรถสามล้อไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ Bajaj ขึ้น ภายในเขตอุตสาหกรรมผาอัน เมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยง ห่างจากชายแดนไทยด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปตามทางหลวงเอเซียหมายเลข 1 (AH 1) ประมาณ 135 กิโลเมตร
โรงงานแห่งนี้ใช้เงินลงทุนรวม 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อสร้างโดย Arrow Auto Engineering บริษัทวิศวกรรมยานยนต์จากอินเดีย ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงนิวเดลี เป็นโรงงานแบบ SKD (Semi Knocked-Down) โดยนำชิ้นส่วนของรถจากอินเดียถอดแยกส่วนเข้ามาประกอบใหม่เป็นรถสำเร็จรูปที่นี่ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
สำหรับ Bajaj เป็นแบรนด์รถจักรยานยนต์และรถสามล้อไฟฟ้าที่ขึ้นชื่อของอินเดีย มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเป็นรถจักรยานยนต์ รถสกูตเตอร์ และรถสามล้อ หรือรถตุ๊กตุ๊ก
โรงงาน Bajaj ที่ผาอัน ถือเป็นโรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกของอินเดียในเมียนมา โดยรถที่ผลิตออกจากโรงงานแห่งนี้จะเน้นจำหน่ายภายในประเทศเป็นหลัก
การลงทุนเปิดโรงงานประกอบรถยนต์ของบริษัทจากอินเดียในเมืองผาอัน ถือเป็นการสวนกระแสการคว่ำบาตรธุรกิจและเศรษฐกิจเมียนมาของประเทศตะวันตกและสหรัฐอเมริกา โดยหลังการรัฐประหารของกองทัพพม่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 กิจการของนักลงทุนตะวันตกได้ถอนตัวและปิดโรงงานในเมียนมาไปแล้วหลายราย
นอกจากนี้ ยังเป็นการสวนทางกับความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในรัฐกะเหรี่ยงที่มีการสู้รบหนักระหว่างกองทัพพม่า กับกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง(KNLA) ซึ่งจับมือกับ PDF หรือกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเงา(NUG) ในหลายพื้นที่ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นต้นมา จนทำให้ต้องมีการปิดทางหลวงเอเซียหมายเลข 1 และสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 แม่สอด-เมียวดี ที่เป็นช่องการการค้าหลักของไทยกับเมียนมา มานานกว่า 1 ปีแล้ว
อย่างไรก็ตาม ทางหลวงเอเซียหมายเลข 1 เป็นเส้นทางหลักของโครงการทางด่วน 3 ประเทศ ไทย-เมียนมา-อินเดีย ที่รัฐบาลอินเดียพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นมานานแล้ว โดยมีจุดเริ่มต้นจากหน้าด่านชายแดนแม่สอด ผ่านข้ามเมียนมาเข้าไปยังอินเดียทางด่านชายแดนตะมู-โมเรห์ ในภาคสะกายที่ติดกับรัฐมณีปุระของอินเดีย แต่โครงการมีความคืบหน้าไม่มาก เพราะเจอกับอุปสรรคจากสถานการณ์ไม่สงบในรัฐกะเหรี่ยงและภาคสะกาย