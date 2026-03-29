กัมพูชาปรับราคาน้ำมันรอบใหม่ ดีเซลพุ่งลิตรละ 59 บาท เบนซิน 41 บาท

MGR Online - สื่อกัมพูชารายงานว่าตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. รัฐบาลกัมพูชาได้กำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันเบนซินไว้ที่ลิตรละ 41 บาท และดีเซลที่ลิตรละ 59 บาท โดยรัฐบาลได้ปรับลดภาษีเพิ่มเติมสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันโลกที่สูงขึ้นต่อประชาชน
รายงานระบุว่าภาษีเพิ่มเติมสำหรับน้ำมันเบนซินและดีเซลได้ถูกปรับลดลงจาก 10% เหลือ 4% โดยรัฐบาลรับผิดชอบส่วนที่เหลือ 6% ซึ่งรวมถึงการลดราคาพื้นฐาน 6.5 เซนต์ต่อลิตร และเพิ่มอีก 1 เซนต์ต่อลิตรเมื่อราคาน้ำมันเบนซินในตลาดโลกเกิน 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกเกิน 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชน
สำนักข่าวคีรีโพสต์ได้รายงานก่อนหน้านี้ว่า ราคา LPG และน้ำมันเบนซินที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลกระทบอย่างหนักต่อรายได้ของคนขับรถตุ๊กตุ๊ก ด้วยค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า และค่าคอมมิชชั่นจากแอปพลิเคชั่นเรียกรถที่ยังคงเท่าเดิม คนขับหลายคนวิตกว่าพวกเขาจะไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อีกต่อไป
คนขับรถตุ๊กตุ๊กอาย 39 ปีรายหนึ่งในจ.เสียมราฐ กล่าวว่าเขาใช้ LPG เติมรถตุ๊กตุ๊กทุกวัน ตอนนี้ราคาพุ่งสูงขึ้น แต่ค่าโดยสารของลูกค้าไม่ได้เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
ขณะที่คนขับรถอีกรายหนึ่งที่ขอไม่เปิดเผยชื่อกล่าวว่า “หากราคาน้ำมันลดลงจะดีกว่านี้มาก ผมใช้เงินประมาณ 300,000 เรียลต่อเดือน (ประมาณ 2,400 บาท) ในการซื้อน้ำมัน บางครั้งเวลากลับจากเมืองบาเวต จ.สวายเรียง ผมไม่ได้กำไรเลย เพราะรายได้ไม่คุ้มกับค่าน้ำมัน”
จากมาตรการเหล่านี้ ราคาน้ำมันเบนซินธรรมจะถูกจำกัดไว้ที่ 5,000 เรียล หรือ 41 บาทต่อลิตร ขณะที่ดีเซลถูกกำหนดไว้ที่ 7,200 เรียล หรือ 59 บาทต่อลิตร จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง.