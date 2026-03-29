หน่วยงานทุ่นระเบิดกัมพูชาขอ EU ช่วยสนับสนุนเก็บกู้วัตถุระเบิดบริเวณชายแดน

MGR Online - หน่วยปฏิบัติการเก็บกู้และช่วยเหลือเหยื่อจากทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAA) ได้เรียกร้องให้สหภาพยุโรปสนับสนุนเป้าหมายของกัมพูชาในการปลอดจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่หลงเหลือจากสงคราม และอ้างถึงระเบิดที่กองทัพไทยทิ้งไว้
คำร้องดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการประชุมในกรุงพนมเปญระหว่าง ลี ธุจ รองประธานคนแรกของหน่วยปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิด และผู้อำนวยการฝ่ายสันติภาพ ความร่วมมือ และการจัดการวิกฤตของสำนักงานบริการด้านการต่างประเทศของยุโรป โดยการหารือมุ่งเน้นที่การสนับสนุนการกำจัดทุ่นระเบิดบริเวณชายแดนกัมพูชา-ไทย
ลี ธุจ ได้กล่าวขอบคุณสหภาพยุโรปสำหรับความร่วมมืออันยาวนานในความพยายามต่อปฏิบัติการด้านทุ่นระเบิดของกัมพูชา รวมถึงการสนับสนุนกัมพูชาในฐานะประฐานและเจ้าภาพการประชุมทบทวนครั้งที่ 5 ของสนธิสัญญาห้ามทุ่นระเบิดต่อต้านบุคคลในปี 2567
เขายังอ้างถึงความคืบหน้าของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงคราม โดยกล่าวว่าความสำเร็จของกัมพูชาได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและทำให้ประเทศเป็นผู้นำด้านการกำจัดทุ่นระเบิด
อย่างไรก็ตาม ลี ธุจ กล่าวว่ายังคงมีความท้าทายสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย ที่การปนเปื้อนยังคงซับซ้อนและรุนแรงเนื่องจากมีวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดเหลืออยู่จำนวนมากหลังความขัดแย้งทางดินแดนในปี 2568
เขาย้ำว่าวิสัยทัศน์ของรัฐบาลคือการทำให้กัมพูชาปลอดทุ่นระเบิด และเรียกร้องให้สหภาพยุโรปให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำจัดทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดที่เพิ่งค้นพบในพื้นที่ชายแดน
ด้านเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปได้กล่าวชื่นชมแผนปฏิบัติการเสียมราฐ-อังกอร์ เพื่อโลกที่ปราศจากทุ่นระเบิด ที่ได้รับการรับรองระหว่างที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพการประชุมอนุสัญญาออตตาวาในปี 2567 และยืนยันถึงความมุ่งมั่นของสหภาพยุโรปในการสนับสนุนความพยายามเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในประเทศ
ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAC) ประเมินว่าอาจมีการใช้กระสุนปืนใหญ่ขนาด 155 มม. ราว 120,000-130,000 นัดในการปะทะกันเมื่อปีที่แล้ว ที่อาจทำให้กระสุนกระจายย่อยไปหลายล้านนัด และระบุว่าศูนย์ยังคงดำเนินการศึกษาต่อไป
รายงานของ CMAC อ้างว่าหมู่บ้าน 371 แห่งในจังหวัดชายแดนของประเทศ ทั้งเกาะกง โพธิสัตว์ พระตะบอง บันเตียเมียนเจย อุดรมีชัย พระวิหาร และเสียมราฐ ต่างได้รับผลกระทบ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,360 ตารางกิโลเมตร
เฮง รัตนา ผู้อำนวยการ CMAC อ้างว่ากระสุนคลัสเตอร์ที่ตรวจพบได้แก่ M42, M46 และ M85 ที่มีรายงานว่าถูกนำมาใช้โจมตีหมู่บ้าน พื้นที่เกษตรกรรม โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่ที่มีประชากรหนาแน่นอื่นๆ.