กัมพูชางดเก็บค่าปรับจราจรหวังลดภาระประชาชนช่วงน้ำมันแพง

MGR Online - กัมพูชาได้ระงับการเก็บค่าปรับจราจรทุกประเภทเป็นการชั่วคราว เนื่องจากประเทศกำลังเผชิญกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเกือบ 2 เท่า นับตั้งแต่เกิดสงครามอิหร่านที่ทำให้ช่องแคบฮอร์มุซปิดลง ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันในภูมิภาคลดลง
“ความเคลื่อนไหวนี้หวังที่จะช่วยลดแรงกดดันต่อผู้ขับขี่ที่กำลังเผชิญกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก” โฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา กล่าวกับสำนักข่าวซินหัว
นับตั้งแต่การโจมตีอิหร่านร่วมกันของสหรัฐฯ และอิสราเอลเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ราคาน้ำมันดีเซลในกัมพูชาพุ่งสูงขึ้น 84% ขณะที่น้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 41.5% และก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพิ่มขึ้น 60% ตามข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์
วิกฤตดังกล่าวทำให้ปั๊มน้ำมันเกือบ 2,000 แห่งจากทั้งหมด 6,300 แห่งในกัมพูชาต้องปิดตัวลงชั่วคราวในช่วงกลางเดือนมี.ค. หลังจากน้ำมันหมด กระทรวงฯ ระบุ
ช่องแคบฮอร์มุซ ที่เป็นทางน้ำแคบๆ ระหว่างอิหร่านและโอมาน ปกติแล้วเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติประมาณ 20% ของโลก ความขัดแย้งทำให้การขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบหยุดชะงักเกือบทั้งหมด โดยประมาณ 80% ของน้ำมันที่ผ่านช่องแคบนี้มีจุดหมายปลายทางที่ตลาดเอเชีย ตามข้อมูลขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) โดยหน่วยงานระบุว่าการหยุดชะงักครั้งนี้เป็นการหยุดชะงักครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของตลาดน้ำมันโลก
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการระงับค่าปรับ แต่ตำรวจจราจรยังคงปฏิบัติหน้าที่บนท้องถนนเพื่อบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการเมาแล้วขับ การส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน และการตรวจสอบอาวุธและวัตถุระเบิดในระหว่างการลาดตระเวนตอนกลางคืน
รัฐบาลกัมพูชาได้ดำเนินมาตรการหลายอย่างในความพยายามที่จะบรรเทาผลกระทบ โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ได้สั่งยกเลิกภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับน้ำมันเบนซินและดีเซล ยกเลิกภาษีสรรพสามิตพิเศษสำหรับดีเซลและคงเงินอุดหนุนราคาน้ำมันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้กระทรวงและหน่วยงานทุกแห่งจำกัดการประชุมแบบพบปะโดยตรงและการเดินทางระยะไกล และส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ เว้นแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
กัมพูชาพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงนำเข้าทั้งหมด เนื่องจากแหล่งนอกชายฝั่งยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และแม้ว่ากระทรวงเหมืองแร่และพลังงานจะระบุว่าประเทศมีปริมาณสำรองประมาณ 21 วัน แต่การหยุดชะงักของอุปทานได้ทำให้ปั๊มน้ำมันหลายร้อยแห่งต้องระงับการให้บริการไปแล้ว
สำนักข่าวขแมร์ไทม์ยังรายงานอ้างว่าต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าด้วย.