คนลาวเสียดายชื่อ "ปากเซ" หลังเตรียมเปลี่ยนไปใช้ "นครคำไต สีพันดอน"

MGR Online - แขวงจำปาสักเสนอเปลี่ยนชื่อ"นครปากเซ" เป็น"นครคำไต สีพันดอน" ตามชื่อบิดาของนายกรัฐมนตรี สอนไซ ที่เป็นชาวเมืองโขง แต่ชุมชนออนไลน์ของลาวกลับแสดงปฏิกิริยา พร้อมใจกันโพสต์อาลัยชื่อ"ปากเซ"กันอย่างกว้างขวาง
วานนี้ (27 มี.ค. 69) สื่อหลายแห่งของลาวได้เผยแพร่หนังสือแจ้งการของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคประชาชนลาว เลขที่ 521/คจสพ. ลงวันที่ 24 มีนาคม 2569 เรื่องการเตรียมการเปลี่ยนชื่อนครปากเซ เป็นนครคำไต สีพันดอน โดยอ้างอิงจากผลการศึกษาขององค์การปกครองท้องถิ่น โดยมีเนื้อหาโดยสรุปว่า
เพื่อให้การเปลี่ยนชื่อนครดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฏหมาย สอดคล้องกับนิติกรรมที่เกี่ยวข้อง คณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรค จึงขอแจ้งไปยังเลขาคณะพรรค , ประธานคณะปกครองแขวงจำปาสัก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1.ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสัก แต่งตั้งคณะรับผิดชอบเพื่อเตรียมเปลี่ยนชื่อนครปากเซ เป็นนครคำไต สีพันดอน
2.เตรียมเอกสาร ข้อมูลต่างๆที่จำเป็น เพื่อร่างบทวิพากษ์ในการเปลี่ยนชื่อ
3.ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักเสนอเปลี่ยนชื่อนครให้สภาประชาชนแขวงจำปาสักรับรอง
4.หลังจากสภาประชาชนแขวงจำปาสักรับรองแล้ว ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักเสนอการเปลี่ยนชื่อนครขึ้นไปยังรัฐบาล เพื่อพิจารณา
สำหรับชื่อนครคำไต สีพันดอน มาจากชื่อของลุงคำไต สีพันดอน อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตประธานพรรคประชาชนปฏิวัติลาว และอดีตประธานประเทศ สปป.ลาว ที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 จากโรคชรา ด้วยวัย 102 ปี และเป็นบิดาของนายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรีลาว คนปัจจุบัน โดยลุงคำไตเป็นชาวเมืองโขง แขวงจำปาสัก ก่อนเสียชีวิต ยังใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายอยู่ในพื้นที่แขวงจำปาสัก
อย่างไรก็ตาม หลังข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมาไม่นาน ชุมชนออนไลน์ของลาวต่างมีปฏิกิริยา พากันโพสต์ในทำนองอาลัยถึงคำว่า"ปากเซ" ซึ่งเป็นชื่อที่กำลังจะถูกเปลี่ยนแปลงอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยบางตัวอย่างของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในชุมชนออนไลน์ของลาว เช่น
เพจ"โทละโข่ง" ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 1.6 ล้านคน โพสต์ภาพชุดในมุมต่างๆของนครปากเซรวม 14 ภาพ พร้อมเนื้อหาโดยย่อว่า เมืองปากเซ หรือนครปากเซ เป็นเมืองเอกของแขวงจำปาสัก ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเซโดนที่ไหลลงแม่น้ำโขง มีเนื้อที่ 180 ตารางกิโลเมตร มีสถานที่หลายแห่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากในแต่ละปี เมื่อจะมีการเตรียมเปลี่ยนชื่อนครปากเซ เป็นนครคำไต สีพันดอน นับเป็นเรื่องน่าตกใจของสังคม ไม่เฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในนครปากเซเพียงเท่านั้น
เพจ Art and Culture of Laos มีผู้ติดตามกว่า 5.3 หมื่นคน โพสต์ภาพชุด 6 ภาพ พร้อมเนื้อหาบอกเล่าอดีตความเป็นมาของเมืองปากเซ
เพจ กองร้อย 26 - กบก ทหารเมืองน้ำบาก มีผู้ติดตาม 1.4 หมื่นคน โพสต์ภาพแม่น้ำโขงในเมืองปากเซ พร้อมเขียนบรรยายว่า ปากเซจะอยู่ในใจชาวลาวตลอดไป พร้อมใส่แฮชแท็ก Save Pakse และ ปากเซผิดอะไรจึงจะเปลี่ยนชื่อ
เพจ พาบจากอะดีด ที่มีผู้ติดตาม 1.4 แสนคน โพสต์ภาพขาวดำ ระบุว่าเป็นเขตใจกลางเมืองปากเซ ริมแม่น้ำโขง เมื่อปี 1969
เพจ เที่ยวลาว Visit Laos มีผู้ติดตาม 3.9 หมื่นคน โพสต์ภาพชุด 14 ภาพ เขียนเนื้อหาเป็นความหมายของชื่อนครปากเซ ระบุว่า มีต้นกำเนิดมาจากแม่น้ำสองสาย คำว่าปาก หมายถึงปากแม่น้ำโขง ส่วนคำว่าเซ หมายถึงแม่น้ำเซโดนที่ไหลมาเชื่อมกับแม่น้ำโขง จึงเรียกชื่อว่าปากเซมาจนถึงปัจจุบันนี้
เพจ ปะกาด ผู้ติดตามกว่า 8 แสนคน โพสต์คลิปวงดนตรีคณะหนึ่งกำลังบรรเลงเพลงหอมกุหลาบปากเซ พร้อมเขียนบรรยายสั้นๆว่า ท่านร้องเพลงนี้ได้หรือไม่