กัมพูชาปฏิเสธรายงานสื่อไทยเรื่องทหารเขมรยั่วยุตามแนวชายแดนจ.ตราด

MGR Online - ทางการกัมพูชาได้ปฏิเสธรายงานจากสื่อไทยที่กล่าวอ้างว่ากองกำลังทหารของกัมพูชาได้กระทำการยั่วยุตามแนวชายแดนจ.ตราด โดยระบุว่ารายงานเหล่านั้นไม่ถูกต้องและทำให้เกิดความเข้าใจผิด
ทางการกัมพูชาอ้างว่า เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2569 สื่อไทยหลายแห่งได้อ้างคำกล่าวของ น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ว่ากองกำลังทหารของกัมพูชาได้ก่อการยั่วยุซ้ำแล้วซ้ำเล่าตามแนวชายแดนจ.ตราด โดยกล่าวว่าเสียงปืนที่ได้ยินในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในเดือนธ.ค. และเตือนว่ากองกำลังของไทยจะตอบโต้หากเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นอีก
ด้านกองกำลังกัมพูชาที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ทมอดา จ.โพธิสัตว์ ได้โต้แย้งว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวของฝ่ายไทยนั้นไม่เป็นความจริง พร้อมกับอ้างว่ากองทัพกัมพูชาปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและข้อตกลงอื่นๆ ที่มีขึ้นระหว่างกัมพูชาและไทยอย่างเคร่งครัด และยังคงปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลกัมพูชาในการรักษาความสงบ ความมั่นคง และความปลอดภัยตามแนวชายแดน
คำแถลงของทางการกัมพูชายังระบุว่ากองกำลังทหารแนวหน้าของกัมพูชายังยืนยันการสนับสนุนแนวทางของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างสันติ โดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญา สนธิสัญญา และข้อตกลงทวิภาคีระหว่างสองประเทศ
“กองทัพกัมพูชาสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อจุดยืนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีตามกฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญา สนธิสัญญา และข้อตกลงที่จัดตั้งขึ้นนระหว่างสองประเทศ” คำแถลงระบุ.