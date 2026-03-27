กองทัพพม่าส่งสัญญาณเปลี่ยนแปลงผู้นำก่อนเลือกตั้งประธานาธิบดี

รอยเตอร์ - สื่อพม่ารายงานว่ากองทัพเตรียมปรับเปลี่ยนผู้นำหลังจากการสวนสนามประจำปีของกองทัพในวันศุกร์ (27) ที่เป็นการส่งสัญญาณการเปลี่ยนผ่านอย่างเปิดเผยที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักจากสถาบันที่เป็นความลับซึ่งครอบงำประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้
การเปลี่ยนแปลงผู้นำที่กำลังจะเกิดขึ้น มีขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่รัฐสภาพม่าที่เพิ่งเปิดประชุมใหม่มีกำหนดประชุมในวันจันทร์ (30) เพื่อเริ่มกระบวนการเลือกประธานาธิบดี ซึ่งเป็นตำแหน่งที่พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนปัจจุบันหมายตาไว้ ตามการรายงานของรอยเตอร์
ในการประชุมเมื่อวันพฤหัสฯ (26) กับนายทหารเกษียณราชการของกองทัพพม่า พล.อ.โซ วิน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงผู้นำจะเกิดขึ้นหลังพิธีในวันกองทัพ ที่โดยปกติจะมีการสวนสนามอย่างยิ่งใหญ่ในกรุงเนปีดอ เมืองหลวง
“ไม่ว่าใครจะเป็นผู้นำ กองทัพจะยังคงปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้นำ ที่ปรึกษา และผู้ชี้แนะ รวมถึงหลักการและนโยบายทางทหารที่กำหนดไว้” พล.อ.โซ วิน กล่าว ตามการรายงานของหนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมา
การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองกำลังดำเนินอยู่ในพม่า หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนธ.ค.และเดือนม.ค. ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าเป็นเพียงเรื่องหลอกลวง และพรรคที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเป็นผู้นำ เปิดโอกาสให้พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย เป็นประธานาธิบดี
การเลือกตั้งเกิดขึ้นท่ามกลางสงครามกลางเมือง ที่จุดชนวนจากการรัฐประหารในปี 2564 ที่โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยนำโดยอองซานซูจี ความขัดแย้งดังกล่าวได้ทำให้ประเทศที่ยากจนแห่งนี้ตกอยู่ในความวุ่นวายโกลาหลมากยิ่งขึ้น
ถิ่น จอ เอ นักวิเคราะห์อิสระกล่าวว่า เป็นเรื่องผิดปกติอย่างยิ่งที่กองทัพพม่า ซึ่งกำลังต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มในหลายแนวรบ จะเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงผู้นำระดับสูงล่วงหน้า
“นี่คือการเปลี่ยนผ่านที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลเช่นนี้ชี้ว่าอาจมีความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านผู้นำและการจัดสรรตำแหน่งระดับสูงใหม่” ถิ่น จอ เอ กล่าว
พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย อายุ 69 ปี ที่ได้รับการคัดเลือกจากพล.อ.อาวุโส ตาน ฉ่วย อดีตผู้นำสูงสุดของพม่าให้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อคุมกองทัพต่อจากเขาในปี 2554 ยังไม่ได้ประกาศชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างเป็นทางการ.