ไทยดูไว้! เวียดนามงดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมน้ำมัน ราคาลงกว่า 25% เบนซินเหลือลิตรละ 30 บาท ดีเซลเหลือ 44 บาทเศษ

เอเอฟพี - กระทรวงพาณิชย์ของเวียดนามระบุว่าได้ยกเว้นภาษีสิ่งแวดล้อมสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นการชั่วคราว เพื่อลดราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นได้มากกว่า 1 ใน 4 เนื่องจากสงครามในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่ออุปทานพลังงานทั่วโลก
อัตราภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสำหรับน้ำมันเบนซิน ดีเซล และน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน จะลดลงเหลือศูนย์ตั้งแต่วันศุกร์นี้จนถึงวันที่ 15 เม.ย. คำแถลงของกระทรวงพาณิชย์ระบุ
“นี่ถือเป็นวิธีแก้ปัญหาเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพในการรักษาเสถียรภาพของตลาดปิโตรเลียมและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซ ที่กำลังสร้างปัญหาคอขวดด้านพลังงานครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา” คำแถลงของกระทรวงฯ ระบุ
ตัวเลขที่กระทรวงเปิดเผยนั้นได้แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ราคาน้ำมันเบนซินลดลงประมาณ 26% และลดราคาน้ำมันดีเซลลดลงกว่า 15% หลังจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงพุ่งสูงขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์
รัฐบาลยังได้ปรับลดราคาน้ำมันเบนซิน 95 ลงเหลือ 24,332 ด่งต่อลิตร (30.40 บาท) ในวันศุกร์ จากราคาเดิม 32,957 ด่ง (41.17 บาท) ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลลดลงเหลือ 35,440 ด่งต่อลิตร (44.27 บาท)
เวียดนามได้ปรับราคาน้ำมัน 2 ครั้งในวันพุธ ทำให้ราคาลดลงหลังจากพุ่งสูงขึ้นกว่า 2 เท่าตั้งแต่เริ่มสงครามในตะวันออกกลางเมื่อปลายเดือนที่แล้ว
การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันตั้งแต่เริ่มความขัดแย้งทำให้ต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุ่งสูงขึ้นและก่อให้เกิดความกังวลเรื่องการขาดแคลนทั่วโลกหลังจากอิหร่านปิดเส้นทางการค้าพลังงานที่สำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุซบางส่วน.