สรุปความเสียหายลูกเห็บยักษ์ถล่มเวียงจันทน์ บ้านพัง 5,490 หลัง รถ 53 คัน เจ็บ 9 คน

MGR Online - นครหลวงเวียงจันทน์สรุปตัวเลขความเสียหายพายุลูกเห็นยักษ์ซัดถล่มเมืองสีโคดตะบองและนาซายทอง เมื่อ 22 มีนาคม บ้านพัง 5,490 หลัง รถยนต์ 53 คัน บาดเจ็บ 9 คน อาคารค่ายทหาร จ.11 โดนหนักสุดพังกว่า 100 หลัง เตรียมระดมทุนเยียวยา
วันนี้ (26 มี.ค. 69) สำนักข่าวสารประเทศลาว สื่อทางการของรัฐบาลลาว ได้รายงานตัวเลขความเสียหายจากพายุลูกเห็บยักษ์ที่ซัดถล่มเมืองสีโคดตะบองกับเมืองนาซายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ เมื่อเวลา 16.30 น. ของวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยอ้างตัวเลขจากแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคม ระบุว่า มีบ้านเรือนประชาชน 5,490 หลัง จาก 17 บ้าน(เขตปกครองระดับอำเภอ) ที่ได้รับความเสียหายจากพายุลูกเห็บยักษ์ครั้งนี้
นอกจากนี้ พายุลูกเห็นยักษ์ยังได้สร้างความเสียหายแก่โรงเรียน 5 แห่ง วัด 2 แห่ง สำนักว่าการบ้าน 1 แห่ง สุขศาลาบ้าน 1 แห่ง และโรงงานผลิตวัคซีนอีก 1 แห่ง รวมถึงอาคารที่อยู่ภายในค่ายทหารกองพันใหญ่ จ.11 ได้รับความเสียหายถึง 109 หลัง
มีรถยนต์ได้รับความเสียหายจากพายุลูกเห็บยักษ์ครั้งนี้ 53 คัน และมีประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก 9 คน
สรุปความเสียหายเมื่อแยกตามพื้นที่ ในเมืองสีโคดตะบอง บ้านเรือนประชาชนใน 10 บ้าน ได้รับความเสียหายรวม 5,012 หลัง แบ่งเป็นบ้านเวียงคำ บ้านเสียหาย 1,593 หลัง รถยนต์เสียหาย 14 คัน ประชาชนได้รับบาดเจ็บ 8 คน บ้านจันสะหว่าง บ้านเสียหาย 1,200 หลัง วัด 2 แห่ง โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง โรงเรียนอนุบาล 1 แห่ง สุขศาลา 1 แห่ง และโรงงานผลิตวัคซีนอีก 1 แห่ง รถยนต์เสียหาย 3 คัน
บ้านโพนสมบูน บ้านเสียหาย 430 หลัง ในนี้เสียหายทั้ง 100% ถึง 258 หลัง รถยนต์เสียหาย 30 คัน บ้านหนองดา บ้านเสียหาย 37 หลัง มี 14 หลัง ที่เสียหายทั้ง 100% รถยนต์เสียหาย 1 คัน บ้านตาดทอง บ้านเสียหาย 546 หลัง มี 253 หลัง ที่เสียหายทั้ง 100% รถยนต์เสียหาย 5 คัน บ้านหนองแต่งเหนือ บ้านเสียหาย 415 หลัง โรงเลี้ยงเด็กและโรงเรียนประถม 1 แห่ง รถยนต์เสียหาย 1 คัน บ้านใหม่ บ้านเสียหาย 618 หลัง ในนี้เสียหายหนัก 303 หลัง บ้านจำปา เสียหาย 22 หลัง บ้านหนองเหนี่ยว เสียหาย 130 หลัง บ้านโพนสะหวาดเหนือ เสียหาย 21 หลัง โรงเรียนลาว-เกาหลี 1 แห่ง
ในค่ายทหารกองพันใหญ่ จ.11 อาคารที่ได้รับความเสียหายประกอบด้วย อาคารสำนักงาน 17 หลัง สโมสร 1 หลัง เรือนนอน 36 หลัง เรือนครัว 13 หลัง โรงเก็บรถ 2 หลัง ยุ้งข้าว 9 หลัง โรงเก็บอาวุธ 3 หลัง ห้องน้ำ 18 หลัง คลังเก็บแบตเตอรี่ 1 หลัง หอขยะ 1 หลัง อาคารหน่วยพยาบาล 2 หลัง โรงงานน้ำดื่ม 1 หลัง และอาคารศูนย์บัญชาการอีก 1 หลัง
ที่เมืองนาซายทอง บ้านเรือนประชาชนใน 7 บ้าน รวม 478 หลัง ได้รับความเสียหาย แบ่งเป็น บ้านนาเลี่ยน เสียหาย 95 หลัง บ้านสีเกิด 298 หลัง บ้านไซมงคล 30 หลัง บ้านดงหลวง 28 หลัง บ้านปักแฮด 23 หลัง บ้านนาซายเหนือ 1 หลัง และบ้านนาซายกลางอีก 3 หลัง
รายงานข่าวระบุว่า คณะกรรมการกำกับภัยพิบัติขั้นศูนย์กลาง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กำลังขออนุญาตจากสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพื่อขอระดมทุนจากสังคม เพื่อนำมาใช้ช่วยเหลือ เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุลูกเห็บยักษ์ครั้งนี้