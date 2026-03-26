“ปูติน” ยกเวียดนามยังเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับรัสเซีย

MGR Online - ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ได้ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีฝ่าม มีง จีง ของเวียดนาม ณ สำนักงานผู้แทนประจำทำเนียบวุฒิสภาในเครมลิน วานนี้ (25) โดยโฆษกเครมลินกล่าวว่า กระบวนการเจรจาระหว่างรัสเซียและเวียดนามในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นมีประสิทธิภาพอย่างมาก และข้อตกลงในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ออกแบบโดยรัสเซียในเวียดนามถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญ
ในระหว่างการพบหารือของสองผู้นำ ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าเวียดนามยังคงเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับรัสเซีย
“เวียดนามเป็นและยังคงเป็นพันธมิตรและเพื่อนที่เชื่อถือได้ของเรา ความสัมพันธ์ทวิภาคีของเราได้รับการพิสูจน์แล้วจากกาลเวลา ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เราเน้นย้ำมาโดยตลอด” ผู้นำรัสเซียกล่าว ระหว่างพบหารือกับนายกรัฐมนตรีฝ่าม มีง จีง
“ผมทราบว่าท่านมีตารางงานยุ่งมาก ท่านได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีมิคาอิล มิชูสติน ประธานสภาทั้งสอง และเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแล้ว และได้มีการลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของเวียดนามแล้ว” ผู้นำรัสเซียระบุ
นอกจากนี้ ปูตินยังกล่าวถึงการค้าระหว่างรัสเซียและเวียดนามที่กำลังเติบโต
“ในปี 2569 การค้าเพิ่มขึ้น 5.7% เราจะหารือกันในทุกประเด็น และเรามีเรื่องให้หารือกันมากมายเสมอ ผมขอเน้นย้ำว่าเรามีความยินดีที่จะต้อนรับเพื่อนชาวเวียดนามสู่รัสเซียเสมอ” ปูติน กล่าว
ด้านนายกฯ จีง ได้กล่าวขอบคุณรัสเซียสำหรับการสนับสนุนเวียดนามอย่างมั่นคง
“รัสเซียมีบทบาทสำคัญมากในวาระระหว่างประเทศ เราสามารถกล่าวได้อย่างภูมิใจว่ารัสเซียกำลังแข็งแกร่งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ซับซ้อนในปัจจุบัน” นายกฯ เวียดนามกล่าว และแสดงความปรารถนาที่จะหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือระยะยาวที่เป็นประโยชน์ต่อกัน
ในโอกาสนี้ประธานาธิบดีปูตินยังได้ส่งคำเชิญผ่านนายกฯ จีง ถึงโต เลิม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ให้เยือนรัสเซียเมื่อใดก็ตามที่สะดวก และเขายังแสดงความยินดีกับนายกฯ เวียดนามในการจัดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งที่ 14 ได้สำเร็จ
“เราติดตามเหตุการณ์สำคัญที่สุดของประเทศของท่านอย่างใกล้ชิด” ปูติน กล่าว
การพบหารือครั้งล่าสุดระหว่างผู้นำรัสเซียและนายกรัฐมนตรีเวียดนามเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2568 เมื่อทั้งสองเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้พลัสที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน.