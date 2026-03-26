กัมพูชาขู่ไทยอย่ายกเลิก MOU43 อ้างเป็นอันตรายต่อสันติภาพ ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ

MGR Online - กัมพูชาเตือนว่าการยกเลิกข้อตกลงเขตแดนกับไทยที่มีมายาวนานนั้นจะเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ และเป็นอันตรายต่อความพยายามในการแก้ไขข้อพิพาทดินแดนอย่างสันติ
เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชา กล่าวในวันพฤหัสฯ (26) ว่าการยกเลิกบันทึกความเข้าใน (MOU) ปี 2543 จะเป็นการละเมิดหลักการ uti possidetis juris ซึ่งคุ้มครองหลักความละเมิดมิได้ของพรมแดนที่มีอยู่เดิม
“การกระทำเช่นนั้นจะสร้างอุปสรรคต่อการแก้ไขข้อพิพาทและบ่อนทำลายความพยายามในการสร้างเขตแดนที่มั่นคง สันติ และมุ่งการพัฒนา” เพ็ญ โบนา กล่าว
ความคิดเห็นของโฆษกรัฐบาลกัมพูชานี้เกิดขึ้นหลังจากสื่อไทยรายงานว่ากรรมาธิการวุฒิสภาเสนอยกเลิก MOU 2543
สำนักเลขาธิการกิจการชายแดนของกัมพูชาปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นเรื่องไร้สาระและมีแรงจูงใจทางการเมือง พร้อมเตือนว่าการกระทำดังกล่าวอาจบั่นทอนความคืบหน้าที่เกิดขึ้นผ่านคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC)
เจ้าหน้าที่กัมพูชาอ้างว่า MOU เป็นสนธิสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งจดทะเบียนกับสหประชาชาติ ที่ทำให้ JBC มีอำนาจในการแก้ไขปัญหาชายแดนอิงตามสนธิสัญญาและแผนที่ทางประวัติศาสตร์
กัมพูชายังโต้แย้งว่าไทยไม่สามารถอ้างกฎหมายภายในประเทศเพื่อยุติข้อตกลงภายใต้อนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาได้
เพ็ญ โบนา กล่าวว่ากัมพูชายังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาอย่างสันติโดยระบุว่าJBC ได้ระบุหลักเขตแดนในยุคอาณานิคมแล้ว 74 แห่ง ซ่อมแซมหลักเขต ติดตั้งหลักเขตแดนชั่วคราว และพัฒนาโครงข่ายหมุดหลักฐานทางแผนที่ร่วม.