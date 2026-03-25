เวียดนามปรับลดราคาน้ำมันหลังดีเซลพุ่งกว่าสองเท่าตั้งแต่เริ่มสงครามตะวันออกกลาง

เอเอฟพี - เวียดนามปรับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นครั้งที่ 2 ในวันพุธ (25) โดยลดราคาลง หลังจากราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าตั้งแต่เริ่มสงครามในตะวันออกกลาง ตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์ระบุ
ในเช้าวันพุธ (25) ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงขึ้นประมาณ 105% จากวันที่ 26 ก.พ. สองวันก่อนที่สหรัฐฯ และอิสราเอลจะโจมตีอิหร่าน
รัฐบาลปรับขึ้นราคาเป็น 39,660 ด่งต่อลิตร (49.19 บาท) ณ เวลาเที่ยงคืนของวันพุธ เพิ่มขึ้นจาก 19,270 ด่ง (23.90 บาท) ในเดือนที่แล้ว ตามตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์ ส่วนราคาน้ำมันเบนซิน 95 ก็เพิ่มขึ้นเกือบ 68% ในช่วงเวลาเดียวกัน
แต่ 14 ชั่วโมงต่อมา กระทรวงได้ปรับลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลง โดยราคาน้ำมันดีเซลลดลงเหลือต่ำกว่า 2 เท่าของราคาเมื่อวันที่ 26 ก.พ. เล็กน้อย ราคาน้ำมันเบนซิน 95 ก็ลดลงเช่นกัน และตอนนี้สูงกว่าก่อนสงครามอ่าวเปอร์เซียประมาณ 49%
การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันนับตั้งแต่เริ่มความขัดแย้ง ส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงพุ่งสูงขึ้นและก่อให้เกิดความกังวลเรื่องการขาดแคลนไปทั่วโลก
เมื่อเร็วๆ นี้ เวียดนามได้ขอความช่วยเหลือด้านน้ำมันเชื้อเพลิงจากหลายประเทศ รวมทั้งกาตาร์ คูเวต แอลจีเรีย และญี่ปุ่น และเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้ลงนามข้อตกลงกับรัสเซียเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันและก๊าซ
กระทรวงการคลังของประเทศได้เสนอเมื่อวันอังคาร (24) ให้ลดภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อสำหรับน้ำมันเบนซินและดีเซลลงครึ่งหนึ่ง.