พนมเปญสั่งห้ามสาดน้ำ งดจุดพลุดอกไม้ไฟช่วงเทศกาลปีใหม่เขมรเพื่อความปลอดภัย

MGR Online - ทางการกรุงพนมเปญได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและระเบียบสาธารณะอย่างเข้มงวดก่อนเทศกาลปีใหม่เขมร รวมถึงการห้ามเล่นสาดน้ำ และห้ามจุดพลุดอกไม้ไฟ พร้อมทั้งเตือนให้หลีกเลี่ยงการเมาแล้วขับ และขอให้ประชาชนช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายจากไฟไหม้ในช่วงเทศกาล 3 วัน
ศาลากลางกรุงพนมเปญได้ออกคำสั่งอย่างเข้มงวดสำหรับการเฉลิมฉลองปีใหม่เขมรในเมืองหลวง ที่รวมทั้งการห้ามสาดน้ำ จุดพลุ และการพนัน พร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้ใช้ถนนระมัดระวังเพื่อให้ทุกคนสามารถร่วมสนุกกับการเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่
คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นเพื่อรับประกันความปลอดภัย ความมั่นคง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในช่วงวันหยุดปีใหม่เขมร ตั้งแต่วันที่ 14-16 เม.ย. รวมถึงเพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมของกัมพูชาในการเฉลิมฉลองปีใหม่ในกรุงพนมเปญ ทางการกรุงพนมเปญระบุ
สำหรับคำสั่งห้ามการสาดน้ำนั้น ยังรวมถึงการใช้ปืนฉีดน้ำและปั๊มน้ำ และยังห้ามการขว้างปาสิ่งของใส่ยวดยานพาหนะบนถนน ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางจราจร การบาดเจ็บ เป็นอันตรายถึงชีวิต และสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน
นอกจากนี้ คำสั่งยังห้ามการใช้ดอกไม้ไฟอย่างเด็ดขาดในช่วงเทศกาล ซึ่งรวมถึงการห้ามนำเข้า แจกจ่าย และจำหน่ายดอกไม้ไฟและวัตถุระเบิดชนิดต่างๆ การเล่นพนันก็ถูกห้ามอย่างเด็ดขาดเช่นกัน
“ประชาชนทุกคนต้องเคารพกฎจราจรและไม่ขับรถขณะมึนเมาเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ” คำสั่งระบุ พร้อมเสริมว่าเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ประชาชนที่ไปไหว้พระที่วัด ทำงาน และอยู่ที่บ้าน ควรระมัดระวังการจุดธูป เตาไฟและถังแก๊ส รวมทั้งการใช้สารไวไฟ
ทางการยังออกคำเตือนให้ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดก่อนออกจากบ้านหรือที่ทำงานด้วย.