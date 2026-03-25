กัมพูชาปฏิเสธรายงานสื่อไทยอ้างเขมรกำลังวางแผนก่อสงครามรอบใหม่ ย้ำยึดมั่นสันติภาพ

MGR Online - กระทรวงกลาโหมกัมพูชาปฏิเสธรายงานของสื่อไทยที่กล่าวว่ากัมพูชากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการสู้รบรอบที่ 3 โดยระบุว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าว “ไม่ถูกต้องและไม่มีมูลความจริง”
ในคำแถลงที่ออกเมื่อวันที่ 24 มี.ค. พล.ท.หญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชากล่าวว่า รายงานดังกล่าวที่อ้างถึงคำกล่าวของหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของไทยไม่สะท้อนความเป็นจริงในพื้นที่และเสี่ยงที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจผิด
“กองทัพกัมพูชายึดมั่นอย่างหนักแน่นต่อคำแถลงร่วมของการประชุมพิเศษคณะกรรมการชายแดนทั่วไปเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2568 ปฏิญญาร่วมว่าด้วยสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทย วันที่ 26 ต.ค. 2568 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ” พล.ท.หญิง มาลี โสเจียตา กล่าว
โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชากล่าวว่ากองทัพยังคงปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลเพื่อรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย
นอกจากนี้ ยังกล่าวเสริมว่ากองทัพสนับสนุนจุดยืนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธี สอดคล้องตามกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงทวิภาคีที่มีอยู่ระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้าน
คำแถลงดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความอ่อนไหวที่เพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวกับปัญหาชายแดน โดยกัมพูชาได้อ้างว่าจุดยืนของพวกเขานั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และให้ความสำคัญกับการเจรจาและความร่วมมือมากกว่าการเผชิญหน้า
กระทรวงกลาโหมกัมพูชายังได้เรียกร้องให้ประชาชน รวมถึงสื่อในประเทศและต่างประเทศรับทราบคำชี้แจงดังกล่าวและใช้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้.