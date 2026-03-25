เวียดนามขอบริษัทน้ำมันรัสเซียเพิ่มการลงทุน-จัดหาน้ำมันดิบระยะยาว

รอยเตอร์ - นายกรัฐมนตรีของเวียดนามได้ขอให้ ซารุเบชเนฟท์ (Zarubezneft) บริษัทน้ำมันและก๊าซของรัสเซีย เพิ่มการลงทุนในเวียดนามและจัดหาน้ำมันดิบให้กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ในระยะยาว รัฐบาลเวียดนามระบุวันนี้ (25)
นายกรัฐมนตรีฝ่าม มีง จีง ที่ได้พบหารือกับผู้บริหารของซารุเบชเนฟท์ ระหว่างการเยือนมอสโก ได้เรียกร้องให้บริษัทขยายการลงทุนในการสำรวจและผลิตน้ำมันในเวียดนาม คำแถลงของรัฐบาลระบุ
เขายังเรียกร้องให้ซารุเบชเนฟท์จัดหาน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในระยะยาว และประสานงานกับปิโตรเวียดนาม (Petrovietnam) บริษัทน้ำมันของรัฐในโครงการสร้างคลังเก็บน้ำมันดิบในเวียดนาม
บริษัทเวียดซอฟเปโตร (Vietsovpetro) บริษัทร่วมทุนด้านปิโตรเลียมระหว่างซารุเบชเนฟท์และปิโตรเวียดนาม เป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม โดยผลผลิตส่วนใหญ่มาจากแหล่งน้ำมันบั๊กโฮ
คำแถลงระบุว่าบริษัทซารุเบชเนฟท์ยังวางแผนโครงการพลังงานลมในทะเลของเวียดนาม โดยมีกำลังการผลิตรวม 1 กิกะวัตต์.