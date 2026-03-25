ราคาดีเซลพุ่งขึ้นกว่า 2 เท่า คลังเวียดนามเสนอลดภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากเชื้อเพลิง

เอเอฟพี - ราคาน้ำมันดีเซลในเวียดนามเพิ่มสูงขึ้นกว่า 2 เท่า ตั้งแต่เริ่มสงครามในตะวันออกกลาง ตามตัวเลขที่กระทรวงการค้าเผยแพร่ในวันนี้ (25)
ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงขึ้นประมาณ 105% จากวันที่ 26 ก.พ. สองวันก่อนที่สหรัฐฯและอิสราเอลจะโจมตีอิหร่าน รัฐบาลได้ปรับขึ้นราคาเป็น 39,660 ด่งต่อลิตร (49.19 บาท) ในวันพุธ (25) เพิ่มขึ้นจาก 19,270 ด่งเมื่อเดือนก่อน (23.90 บาท) ตามตัวเลขของกระทรวงการค้า
ส่วนราคาน้ำมันเบนซิน 95 พุ่งขึ้นเกือบ 68% ในช่วงเวลาเดียวกัน จาก 20,150 ด่ง (24.99 บาท) เป็น 33,840 ด่ง (41.97 บาท)
การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันตั้งแต่เริ่มความขัดแย้งทำให้ต้นทุนเชื้อเพลิงพุ่งสูงขึ้นและก่อให้เกิดความกังวลเรื่องการขาดแคลนทั่วโลก
เวียดนามเพิ่งขอความช่วยเหลือด้านเชื้อเพลิงจากหลายประเทศ รวมถึงกาตาร์ คูเวต แอลจีเรีย และญี่ปุ่น และเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้ลงนามข้อตกลงกับรัสเซียเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันและก๊าซในทั้งสองประเทศ
กระทรวงการคลังของเวียดนามยังเสนอให้ลดภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสำหรับน้ำมันเบนซินและดีเซลลงครึ่งหนึ่ง
เหวียน วัน จี ชาวฮานอยกล่าวว่าเขาไม่ได้ขับรถบรรทุกของเขามา 2 สัปดาห์แล้ว แต่เลือกที่จะใช้รถจักรยานแทน
“เพราะราคาน้ำมันดีเซลที่สูงอย่างไม่น่าเชื่อนี้ ทำให้ผมขายรถบรรทุกของผมไม่ได้เลย ไม่มีใครอยากจะใช้มัน” นักธุรกิจวัย 54 ปี กล่าว.