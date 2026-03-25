คว่ำบาตรแบบทรัมป์ ? "ฟอร์ด" รุกตลาดรถยนต์ในพม่า

MGR Online - อเมริกายุค"โดนัลด์ ทรัมป์"ทำได้ทุกอย่างอีกแล้ว! รักษาการทูตสหรัฐฯ ประกาศสนับสนุน"ฟอร์ด"รุกตลาดรถยนต์ในเมียนมา ท่ามกลางบรรยากาศการคว่ำบาตร ย้ำส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมของธุรกิจอเมริกันในเมียนมา
เวลา 18.30 น. วานนี้(24 มี.ค.) เพจ U.S. Embassy Rangoon ได้เผยแพร่ภาพนาย Douglas E. Sonnek อุปทูตชั่วคราว(Chargé d'affaires ad interim) สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำเมียนมา ซึ่งได้เดินทางไปชมงาน Yangon International Mobility Show 2026 งานแสดงรถยนต์ประจำปีของเมียนมา ซึ่งจัดที่ Yangon Convention Centre ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2569
ในโพสต์เป็นภาพนาย Sonnek ที่กำลังแวะเยี่ยมชมบูธของบริษัท Capital Automotives ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของรถยนต์ Ford แบรนด์รถสัญชาติอเมริกันในเมียนมา โดยเขียนคำบรรยายว่า
"รักษาการทูต Sonnek ได้แวะไปแสดงการสนับสนุนฟอร์ด และเน้นย้ำความมุ่งมั่นของสหรัฐอเมริกาที่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมสำหรับบริษัทอเมริกันในเมียนมา เราภูมิใจที่ได้ยืนเคียงข้างธุรกิจของสหรัฐอเมริกาในการนำเสนอทางเลือกที่มากขึ้นสู่ตลาดรถยนต์ของเมียนมา"
หลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกมาได้เพียง 4 ชั่วโมง มีผู้เข้ามาแสดงความรู้สึกเกือบ 4 พันคน ในนี้เป็นการกดหัวเราะมากกว่า 600 คน และจนถึงช่วงสายของวันนี้(10.30 น.) มีผู้เข้ามาแสดงความรู้สึกมากกว่า 5.2 พันคน เป็นการกดหัวเราะมากกว่า 800 คน
เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา เพจ Yangon Convention Centre ในฐานะเจ้าของสถานที่จัดงาน Yangon International Mobility Show ได้โพสต์เชิญชวนคนให้มาเที่ยวชมงาน ในภาพเป็นแบรนด์รถยนต์ 4 แห่ง เขียนบรรยายว่าค่ายยักษ์ใหญ่ที่จะมาเปิดบูธในงานนี้ ประกอบด้วย BYD , GEELY , Ford และ HONGQI
แบรนด์รถยนต์ 4 แห่งในภาพ มีเพียง Ford เจ้าเดียวที่เป็นค่ายรถยนต์ของสหรัฐอเมริกา ที่เหลืออีก 3 แบรนด์ ล้วนเป็นค่ายรถยนต์ของจีน
หลังการรัฐประหารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สหรัฐอเมริกาในยุคประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้ประกาศคว่ำบาตรเมียนมา โดยห้ามบุคคลและนิติบุคคลสัญชาติอเมริกันทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีสายสัมพันธ์กับทหารในกองทัพพม่า พร้อมอายัดทรัพย์สินและเงินของรัฐบาลเมียนมาในสหรัฐอเมริกา เพื่อต้องการให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเมียนมา เป็นการกดดันรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร
อย่างไรก็ตาม ในเดือนกรกฎาคม 2568 กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาได้ปลดรายชื่อของนักธุรกิจบางคนที่เคยอยู่ในบัญชีคว่ำบาตรโดยไม่ได้บอกเหตุผล
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เพจ U.S. Embassy Rangoon ได้โพสต์ภาพพิธีเซ็นสัญญาซื้อขายกากถั่วเหลือง ระหว่างสภาผู้ส่งออกถั่วเหลืองสหรัฐอเมริกา(U.S. Soybean Export Council : USSEC) กับตัวแทนบริษัทผู้รับซื้อกากถั่วเหลืองของเมียนมา โดยมีตัวอักษร USDA ซึ่งเป็นตัวย่อของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา(United States Department of Agriculture) อยู่บนพื้นฉากด้านหลัง
เนื้อหาของโพสต์เขียนว่า สถานทูตสหรัฐอเมริกาขอแสดงความยินดีในฐานะสักขีพยานในพิธีเซ็นสัญญาในข้อตกลงฉบับใหม่ของทั้ง 2 ฝ่าย ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือของสหรัฐอเมริกาในการขยายตลาดส่งออกกากถั่วเหลืองมายังภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วยสร้างความแข็งแกร่งแก่ห่วงโซ่อุปทานและความสัมพันธ์ทางการค้าระยะยาวที่มีต่อภูมิภาคนี้
สถานทูตสหรัฐอเมริกายินดีต่อธุรกรรมดังกล่าว ที่จะช่วยเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสร้างโอกาสให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภค