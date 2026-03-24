ไม่สนน้ำมันขาดแคลน! กองทัพพม่าเดินหน้าโจมตีทางอากาศคร่าพลเรือนต่อเนื่อง

MGR Online - แม้พม่าจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างรุนแรง รวมถึงเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน เนื่องจากสงครามในตะวันออกกลาง แต่รัฐบาลก็ยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายพลเรือนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงค่ายผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ โรงเรียน และสถานที่ทางศาสนา ส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตหลายสิบคนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รัฐบาลได้ทำการโจมตีทางอากาศต่อวัดที่ให้ที่พักพิงแก่ผู้พลัดถิ่นในเมืองกะทะ ภาคสะกาย ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคน รวมถึงพระสงฆ์
การปะทะได้ปะทุขึ้นในเมืองนี้ เนื่องจากกองทัพเอกราชกะฉิ่นและพันธมิตรฝ่ายต่อต้าน ที่ยึดครองเมืองส่วนใหญ่ได้แล้ว ยังคงโจมตีฐานของรัฐบาลที่เหลืออยู่
“เครื่องบินรบของรัฐบาลทหารได้ทิ้งระเบิดใส่วัดโดยตรง นอกจากผู้เสียชีวิตแล้ว ยังมีพระสงฆ์และผู้พลัดถิ่นจำนวนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส หลายคนติดอยู่ในพื้นที่เนื่องจากกองกำลังของรัฐบาลห้ามไม่ให้พวกเขาออกจากเมือง” หญิงชาวบ้านรายหนึ่งบอกกับสำนักข่าวอิรวดี
Indaw Revolution กลุ่มนักเคลื่อนไหวที่ติดตามการกระทำโหดร้ายของรัฐบาลทหารในภาคสะกายทางตอนเหนือ รายงานว่าวัดดังกล่าวให้ที่พักพิงแก่ผู้พลัดถิ่นประมาณ 100 คน ที่ติดอยู่ในเมือง
สมาชิกของกองกำลังพิทักษ์ประชาชน (PDF) ของเมืองกะทะกล่าวว่า เครื่องบินรบของรัฐบาลทหารจงใจโจมตีวัด ทั้งที่รู้ว่ากำลังให้ที่พักพิงแก่ผู้พลัดถิ่น
นักสู้ในแนวหน้ากล่าวว่ารัฐบาลทหารยังคงใช้เครื่องบินรบและเครื่องบิน Y-12 ในการป้องกันฐานระหว่างการต่อสู้เพื่อยึดเมืองกะทะ
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เครื่องบินรบของฝ่ายรัฐบาล 8 ลำ ได้ทิ้งระเบิดใส่วัดและโรงเรียนในหมู่บ้านสุเลโคน ที่อยู่ใกล้เคียง ในพื้นที่ที่ฝ่ายต่อต้านควบคุมอยู่ในเมืองคานิ ภาคสะกาย
การโจมตีทางอากาศทำลายวัดและอาคารเรียน และยังทำให้พระสงฆ์และพลเรือนเสียชีวิตอีกจำนวนมาก
อย่างไรก็ตามรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด เนื่องจากชาวบ้านไม่สามารถดำเนินการช่วยเหลือได้เพราะมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีทางอากาศจากฝ่ายรัฐบาลอีก ชาวบ้านระบุ
จ่อ โซ อู นักโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลทหาร ผู้ก่อตั้งสื่อประชาชนที่สนับสนุนรัฐบาลทหาร ได้อวดอ้างผ่านแพลตฟอร์มสื่อขององค์กรว่า รัฐบาลทหารใช้เครื่องบินรบ 8 ลำ โจมตีโรงเรียนและวัดโดยเจตนา โดยอ้างว่าสถานที่เหล่านั้นเป็นฐานของผู้ก่อการร้าย PDF และเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลใต้ดินที่ดำเนินการโดยรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG)
“กองทัพของเราใช้เครื่องบินรบ 8 ลำทิ้งระเบิด เพราะสถานที่เหล่านั้นเป็นเป้าหมายทางทหารที่สำคัญจำเป็นต้องใช้เครื่องบินจำนวนมากในการทิ้งระเบิดเป้าหมายดังกล่าว” จ่อ โซ อู กล่าว
ในคืนวันอาทิตย์ แม้จะไม่มีการปะทะกันบนพื้นดินในพื้นที่ แต่เครื่องบินรบของรัฐบาลทหาร 3 ลำ ได้ทิ้งระเบิดบริเวณรอบหมู่บ้านมินยวาร์จี ในเมืองอะยาดอว์ ภาคสะกาย ทำให้พลเรือนเสียชีวิต 6 คน ตามการรายงานของชาวบ้าน
และในวันจันทร์ มีรายงานว่าเครื่องบินรบของรัฐบาลได้ทิ้งระเบิดหมู่บ้านต่องจี ในเมืองมยอง ภาคสะกาย โดยไม่มีรายงานการปะทะกันบนพื้นดินเช่นกัน มีผู้เสียชีวิต 4 คนและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก
การโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลเกิดขึ้นในขณะที่ประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิง โดยสายการบินภายในประเทศหลายแห่งยกเลิกเที่ยวบินและสายการบินระหว่างประเทศลดน้ำหนักสัมภาระผู้โดยสารเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงการบินทั่วโลกที่เกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน รัฐบาลได้ออกมาตรการใหม่ในวันอาทิตย์ โดยกำหนดให้ยานพาหนะเติมเชื้อเพลิงได้ไม่เกิน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ขณะเดียวกันก็สั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐทำงานจากที่บ้านในวันพุธ.