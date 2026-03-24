กัมพูชาสั่งทุกกระทรวง-หน่วยงานรัฐคุมงบประมาณลดรายจ่ายลง 30%

MGR Online - กัมพูชาได้นำมาตรการควบคุมงบประมาณอย่างครอบคลุมมาใช้ ซึ่งรวมถึงการลดรายจ่ายสำคัญลง 30% เนื่องจากรัฐบาลพยายามควบคุมแรงกดดันทางการคลังจากตลาดพลังงานโลกที่ผันผวน เจ้าหน้าที่กัมพูชากล่าว
กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังได้ออกคำสั่งให้กระทรวงและหน่วยงานของรัฐปรับลดการใช้จ่ายภายใต้งบประมาณแผ่นดินปี 2569 โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปกป้องภาคส่วนสำคัญในขณะที่รักษาความมีวินัยทางการคลัง ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางทำให้ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงักและผลักดันราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วโลกให้สูงขึ้น
การจัดสรรน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นจะถูกตัดลดลง 30% แม้ว่าจะต้องรักษาส่วนสำรองไว้สำหรับการดำเนินงานที่จำเป็น การปรับลดที่คล้ายกันนี้ยังใช้กับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเจ้าหน้าที่ได้รับการสนับสนุนให้เปลี่ยนการประชุมเป็นแบบออนไลน์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
การป้องกันประเทศและความมั่นคงสาธารณะได้รับการยกเว้น แต่ยังคงต้องดำเนินการภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นพิเศษเกิดขึ้น ศาลและหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นด้านสาธารณสุขและการศึกษาได้รับการยกเว้นเช่นกัน แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด
คำสั่งดังกล่าวเรียกร้องให้มีการจัดลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายงบประมาณสาธารณะให้มากขึ้น โดยกระตุ้นให้กระทรวงต่างๆ เปลี่ยนเส้นทางงบประมาณจากกิจกรรมที่ไม่จำเป็นไปยังพื้นที่ที่มีผลกระทบสูง พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สถาบันของรัฐได้รับคำแนะนำให้จำกัดการเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศเฉพาะที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ โดยสถานทูตกัมพูชาได้รับการสนับสนุนให้เป็นตัวแทนประเทศเมื่อเป็นไปได้
รายงานระบุว่ามาตรการเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจว่าสถาบันของรัฐจะยังคงทำงานได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ยังคงสนับสนุนนโยบายสำคัญต่างๆ กัมพูชาได้เริ่มใช้โครงการประหยัดพลังงานในกระทรวงต่างๆ แล้ว เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นในการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันโลกที่สูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกัมพูชาระบุว่าท่ามกลางแรงกดดันต่างๆ ประเทศยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และระบุว่าราคาน้ำมันยังคงทรงตัว โดยน้ำมันเบนซินธรรมดาอยู่ที่ 5,400 เรียลต่อลิตร (43.98 บาท) และดีเซลอยู่ที่ 6,700 เรียลต่อลิตร (54.56 บาท).