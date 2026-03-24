ส่งตัว "มินอ่องหล่าย" เข้าผ่าตัดกระดูกสันหลังฉุกเฉิน ใช้ทีมแพทย์พม่า-อินเดีย

MGR Online - "มินอ่องหล่าย"ถูกส่งตัวเข้าผ่าตัดแบบฉุกเฉินด้วยโรคกระดูกสันหลังเสื่อมที่เนปิดอว์ โดยทีมแพทย์ทหารพม่าและผู้เชี่ยวชาญจากอินเดีย
วานนี้ (23 มี.ค. 69) สื่อหลายแห่งของเมียนมารายงานว่า เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ประธานคณะกรรมการความมั่นคงและสันติภาพแห่งรัฐ(SSPC) และรักษาการประธานาธิบดี เมียนมา ได้ถูกส่งตัวเข้ารับการผ่าตัดแบบฉุกเฉิน เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ที่โรงพยาบาลทหารหมายเลข 2 ขนาด 1,000 เตียง ในกรุงเนปิดอว์
ตามเนื้อหาในเอกสารข่าวของสภาความมั่นคงแห่งชาติเมียนมา ระบุว่า พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย เกิดป่วยด้วยอาการเส้นประสาทถูกกดทับอันเป็นผลมาจากโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ และการเสื่อมของกระดูกสันหลัง
ปฏิบัติการผ่าตัดทั้ง 2 ชั่วโมงดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างคณะแพทย์ทหารของเมียนมา และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากอินเดีย
สภาความมั่นคงแห่งชาติเมียนมา เปิดเผยว่า การผ่าตัดประสบความสำเร็จ ปัจจุบัน พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย มีสุขภาพดี และสามารถกลับมาทำงานได้แล้ว