เวียดนาม-รัสเซียเซ็นข้อตกลงความร่วมมือสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 2,400 เมกะวัตต์

รอยเตอร์ - รอสอะตอม (Rosatom) รัฐวิสาหกิจพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซียเผยว่า รัสเซียและเวียดนามได้ลงนามในข้อตกลงระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความร่วมมือในการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นีงทวน 1 (Ninh Thuan 1) ในเวียดนาม
เวียดนามต้องการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากเผชิญกับปัญหาไฟฟ้าดับครั้งใหญ่เพราะความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และชนชั้นกลางที่กำลังขยายตัวมักจะเกินกว่าปริมาณการผลิต รวมถึงยังได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่รุนแรงบ่อยครั้งขึ้น ทั้งภัยแล้งและพายุไต้ฝุ่น
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของเวียดนามในการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า เวียดนามที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ยังคงรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซียมาโดยตลอด
รอสอะตอม ผู้สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ชั้นนำของโลกระบุว่าข้อตกลงนี้ระบุเงื่อนไขและพื้นที่หลักของความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้าง แต่ไม่มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
คาดว่าโครงการนี้จะมีการก่อสร้างหน่วยผลิตไฟฟ้า 2 หน่วยที่ออกแบบโดยรัสเซีย โดยมีกำลังการผลิตรวม 2,400 เมกะวัตต์
การก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในภาคกลางของเวียดนามเริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 2010 แต่ถูกระงับในปี 2016 เมื่อฮานอยระงับโครงการพลังงานนิวเคลียร์เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยและงบประมาณ
รัสเซียได้รับสัมปทานโครงการนีงทวน 1 แล้ว และคาดว่าจะลงนามในข้อตกลง
หลังจากเวียดนามกลับมาดำเนินโครงการพลังงานนิวเคลียร์อีกครั้งในปี 2024 เวียดนามได้ขอให้ญี่ปุ่นและรัสเซียดำเนินการโครงการดังกล่าว แต่ในเดือนธ.ค. ญี่ปุ่นได้ตัดสินใจถอนตัวออกจากแผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเวียดนาม.