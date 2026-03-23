ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานรัสเซียบรรลุข้อตกลงจัดหา LNG ให้เวียดนาม

รอยเตอร์ - บริษัทโนวาเทค (Novatek) ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวรายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย ได้ลงนามในสัญญาเบื้องต้นกับผู้ซื้อจากเวียดนามและพร้อมที่จะเริ่มจัดหาก๊าซในอนาคตอันใกล้ เลโอนิด มิเคลสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ของรัสเซียวันนี้ (23)
นายกรัฐมนตรีฝ่าม มีง จีง ของเวียดนาม อยู่ระหว่างการเดินทางเยือนมอสโกอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 4 วัน และได้เดินทางไปเยี่ยมชมบริษัทโนวาเทค
“โนวาเทคสนใจจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวให้กับตลาดเวียดนาม เราได้เจรจากับผู้ซื้อมานานกว่า 5 ปีแล้ว โดยเพิ่งลงนามในสัญญาจัดหาเบื้องต้นกับหนึ่งในนั้นเมื่อไม่นานนี้ เราพร้อมที่จะเริ่มจัดหาในเร็วๆ นี้” มิเคลสัน กล่าว
นอกจากนี้ ผู้ผลิตก๊าซของรัสเซียยังสนใจลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานในเวียดนาม และพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในโครงการสร้างเครือข่ายค้าปลีกสำหรับการขาย LNG ในประเทศ สำนักข่าวทาสส์ของรัสเซียรายงานอ้างคำกล่าวของมิเคลสัน
ทั้งนี้ ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียเตือนในเดือนนี้ว่ารัสเซียอาจระงับจัดส่งก๊าซให้กับยุโรป และแสวงหาข้อผูกพันระยะยาวกับที่อื่น.