พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเริ่มประชุมนาน 1 สัปดาห์ เตรียมเสนอชื่อผู้นำประเทศคนใหม่

รอยเตอร์ - พรรคคอมมิวนิสต์ที่เป็นพรรครัฐบาลของเวียดนามได้เริ่มการประชุมนาน 1 สัปดาห์ในวันจันทร์ (23) โดยมีเป้าหมายที่จะตัดสินใจเรื่องบุคลากรสำคัญในรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ
การประชุมครั้งนี้ถูกคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าจะเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของประเทศในอีก 5 ปีข้างหน้า รวมถึงนายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดี และประธานสภาแห่งชาติ โดยโต เลิม เลขาธิการพรรค ถูกคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าจะได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานาธิบดี ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งสองตำแหน่งพร้อมกัน
“การประชุมครั้งนี้จะทบทวนเรื่องบุคลากรสำหรับตำแหน่งผู้นำในหน่วยงานของรัฐบาลสำหรับวาระปี 2569-2574” โต เลิม กล่าวในสุนทรพจน์เปิดการประชุม ตามคำแถลงของรัฐบาล
อย่างไรก็ตาม ยังคงไม่ชัดเจนว่าพรรคจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อภายในสิ้นสุดการประชุมหรือไม่ ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะเสร็จสิ้นในวันศุกร์ และสภาแห่งชาติจะต้องให้การรับรองผู้ได้รับการเสนอชื่อในการประชุมเต็มคณะที่จะเริ่มในวันที่ 6 เม.ย.
คำแถลงระบุว่าในการประชุมจะมีการหารือเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตของพรรคและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนามในช่วงปี 2569-2574 ด้วย
“ประเด็นเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นพื้นฐานสำคัญ เนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพของการเป็นผู้นำและการปกครอง ตลอดจนการพัฒนาที่รวดเร็วและยั่งยืนของประเทศ” โต เลิม ระบุ
เวียดนามตั้งเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่า 10% ต่อปีในช่วงปี 2569-2573 และโต เลิม กล่าวว่าภารกิจเร่งด่วนของประเทศ คือการรับมือกับผลกระทบจากสงครามและความขัดแย้ง และวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่อาจเกิดขึ้น
“สถานการณ์โลกและภูมิภาคยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขึ้น รุนแรงขึ้น และยากที่จะคาดการณ์มากขึ้น” โต เลิม กล่าว
การแข่งขันเชิงกลยุทธ์ระหว่างมหาอำนาจกำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิเศรษฐกิจ เทคโนโลยี พลังงาน ห่วงโซ่อุปทาน ข้อมูล และตลาด กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการพัฒนาของประเทศต่างๆ
เวียดนามเผชิญกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นนับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐฯและอิสราเอลกับอิหร่าน โดยราคาน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 50% ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 70%.