เขมรร้องปชช.ลดใช้ก๊าซหุงต้ม หลังบ.ค้าพลังงานรายใหญ่ประกาศหยุดขาย LPG ตั้งแต่ 1 เม.ย.

เอเอฟพี - ผู้ค้าพลังงานรายใหญ่ในกัมพูชาประกาศว่าจะหยุดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ตั้งแต่ต้นเดือนหน้าเป็นต้นไป เนื่องจากปัญหาการหยุดชะงักของอุปทานที่เป็นผลจากสงครามในตะวันออกกลาง
โซกิเม็กซ์ (Sokimex) ผู้จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ได้ประกาศเมื่อคืนวันอาทิตย์ (22) ว่าจะระงับการจำหน่าย LPG ชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.
เนื่องจากความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ในตะวันออกกลาง บริษัทระบุว่าไม่สามารถนำเข้า LPG ได้ตั้งแต่ต้นเดือนมี.ค. 2569 และทำให้ไม่สามารถจัดหา LPG ให้กับลูกค้าตามความต้องการของตลาดได้
ฝ่ายพลังงานของกลุ่มบริษัทโซกิเม็กซ์ อินเวสเม้นต์ กรุ๊ป (Sokimex Investment Group) จัดหาน้ำมันเบนซิน ดีเซล และก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้กับภาครัฐและเอกชน และมีสถานีบริการมากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ ตามข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท
แก้ว รัตนัค รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานกัมพูชากล่าวในวิดีโอที่เผยแพร่ในวันจันทร์ (23) ว่า บริษัทโซกิเม็กซ์มีสัดส่วนในการจัดหา LPG ในตลาดกัมพูชาเพียงประมาณ 3% และได้ร้องขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวล เนื่องจากยังมีบริษัทอีก 6 แห่งที่ยังคงจัดหา LPG ในประเทศ
นอกจากนี้ รัฐมนตรียังเรียกร้องให้ประชาชนหันมาใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าและเตาไฟฟ้าเพื่อประหยัด LPG พร้อมเสริมว่ารัฐบาลกำลังดำเนินการหาแหล่งจัดหาใหม่ๆ.