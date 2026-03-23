"พายุลูกเห็บยักษ์"ซัดถล่มเวียงจันทน์ บ้าน-รถยนต์นับร้อยพังเละ!

MGR Online - ชาวเวียงจันทน์ช้ำหนัก หลังถูกพายุลูกเห็บยักษ์ขนาดผลส้มซัดถล่มหลายพื้นที่ บ้าน-วัดนับสิบหลังถูกลูกเห็บกระแทกจนหลังคาพังเป็นแถบๆ รถยนต์กระจกหน้าแตกต้องจอดหลบกันเป็นแถว
ช่วงเย็นวานนี้ (22 มี.ค. 69) เวลาประมาณ 16.30 น. ได้เกิดพายุลูกเห็นขนาดยักษ์ซัดถล่มหลายพื้นที่ของนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชน วัดวาอาราม อาคารพาณิชย์ อาคารหน่วยงานรัฐ เกือบร้อยหลัง รวมถึงรถยนต์ รถจักรยานยนต์อีกหลายสิบคัน
ตามภาพและคลิปข่าวที่ถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางในสื่อของลาวตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมา พายุฝนเริ่มพัดเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์เมื่อเวลา 16.20 น. ต่อมาได้กลายเป็นพายุลูกเห็บขนาดใหญ่ขนาดเท่าผลส้ม ผลมะนาว ซัดถล่มลงมาอย่างรุนแรง หลังคาบ้านหลายหลังถูกลูกเห็บถล่มจนพังทลายลงมาทั้งแถบ รถยนต์ที่กำลังวิ่งอยู่บนท้องถนนแทบทุกคัน ต้องรีบจอดข้างทางเพราะกระจกหน้ารถถูกลูกเห็นกระแทกจนแตก
เมืองที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากพายุลูกเห็บยักษ์ครั้งนี้ ได้แก่ เมืองสีโคดตะบองและนาซายทอง
จนถึงช่วงเช้าวันนี้ (23 มี.ค.) เจ้าหน้าที่รัฐจากส่วนกลางและท้องถิ่น กำลังตรวจสอบประเมินความเสียหายจากพายุลูกเห็บยักษ์ที่เกิดขึ้น ยังไม่มีรายงานตัวเลขความเสียหายอย่างเป็นทางการออกมาว่าเป็นอย่างไร และมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น คิดเป็นเท่าใด