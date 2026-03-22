กัมพูชาอนุมัติเงินอุดหนุนค่าเดินทางกลุ่มแรงงาน 2.50 ดอลลาร์ต่อเดือนตั้งแต่เม.ย.

MGR Online - กัมพูชาจะให้เงินช่วยเหลือค่าเดินทางรายเดือนชั่วคราวแก่บรรดาคนงานตัดเย็บเสื้อผ้าในอัตรา 2.50 ดอลลาร์สหรัฐ(ประมาณ 80 บาท) เริ่มตั้งแต่เดือน เม.ย. นี้ เพื่อแบ่งเบาภาระของแรงงาน เนื่องจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น
การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในการประชุมฉุกเฉินของสภาค่าแรงขั้นต่ำแห่งชาติ ที่รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเป็นประธาน
สภาที่มีตัวแทนจากรัฐบาล นายจ้าง และสหภาพแรงงาน ได้รับรองมาตรการนี้เพิ่มเติมจากเงินช่วยเหลือค่าเดินทางและที่พักที่มีอยู่เดิมสำหรับโรงงาน
เงินอุดหนุนนี้ครอบคลุมแรงงานในภาคสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และสินค้าสำหรับการเดินทาง ที่เป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนการส่งออกของกัมพูชาและจะดำเนินไปจนกว่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงจะทรงตัว
ตัวแทนสหภาพแรงงานยินดีกับมาตรการดังกล่าวโดยชื่นชมความพยายามของรัฐในการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและลดภาษีนำเข้า พร้อมทั้งนายจ้างที่ให้ความร่วมมือในการบรรเทาภาระของแรงงาน
เฮง ซัว รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานกล่าว่า ข้อตกลงดังกล่าวเน้นย้ำถึงความร่วมมือไตรภาคีระหว่างรัฐ นายจ้าง และผู้ให้บริการขนส่ง พร้อมเสริมว่ามาตรการนี้สะท้อนถึงศักยภาพของกัมพูชาในการรักษาเสถียรภาพทางอุตสาหกรรมไปพร้อมกับการรักษาผลิตภาพและการส่งออก.