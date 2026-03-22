นายกฯ เวียดนามบินเยือนรัสเซียจ่อเซ็นข้อตกลงความร่วมมือน้ำมัน-ก๊าซ

เอเอฟพี - นายกรัฐมนตรีเวียดนามเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้ (22) โดยทั้งสองประเทศจะลงนามข้อตกลงหลายฉบับ รวมถึงความร่วมมือด้านน้ำมันและก๊าซ ตามการเปิดเผยของฮานอย
การเดินทางของนายกรัฐมนตรีฝ่าม มีง จีง ไปยังประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันพุธ เกิดขึ้นในขณะที่เวียดนามพยายามเสริมความแข็งแกร่งให้กับปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศ ท่ามกลางการหยุดชะงักของอุปทานทั่วโลกเนื่องจากสงครามในตะวันออกกลาง
การเยือนครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่การกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียและขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และพลังงาน รัฐบาลเวียดนามระบุในคำแถลง
“ในระหว่างการเยือนนี้ จะมีการลงนามข้อตกลงสำคัญหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ตลอดจนความร่วมมือในด้านพลังงานและน้ำมันและก๊าซ” คำแถลงอีกฉบับจากฮานอยระบุเมื่อวันเสาร์ (21)
“ความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันและก๊าซจะได้รับการเสริมสร้างในทุกด้านของการค้า การสำรวจ การสกัด และการฝึกอบรมทรัพยากรบุคคล” คำแถลงระบุ
นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มต้นขึ้นในปลายเดือนก.พ. ที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นและเกิดความกังวลเรื่องการขาดแคลนไปทั่วโลก ราคาน้ำมันเบนซิน 95 และดีเซลในเวียดนามพุ่งสูงขึ้นถึง 50% และ 70% ตามลำดับ
เมื่อเร็วๆ นี้ นายกฯ จีงได้หารือทางโทรศัพท์เพื่อขอการสนับสนุนด้านน้ำมันจากหลายประเทศ รวมถึงกาตาร์ คูเวต แอลจีเรีย และญี่ปุ่น ตามการรายงานของฮานอย
ผู้นำเวียดนามมีกำหนดจะพบหารือกับมิคาอิล มิชูสติน นายกรัฐมนตรีของรัสเซียในวันจันทร์ ตามการเปิดเผยของมอสโก และทั้งสองฝ่ายจะหารือเกี่ยวกับประเด็นการค้าของรัสเซีย-เวียดนาม โดยเน้นที่การดำเนินโครงการร่วมกันในภาคพลังงานและภาคอื่นๆ
ระหว่างการเยือนฮานอยของมิชูสตินในเดือนม.ค. 2568 คำแถลงร่วมระบุว่ารัสเซียพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์แห่งชาติในเวียดนาม และสองประเทศจะร่วมกันทำงานในโครงการน้ำมันและก๊าซร่วม
ในขณะนั้นสองฝ่ายยังได้ลงนามข้อตกลงด้านพลังงานนิวเคลียร์ โดยนายกฯ จีง กล่าวว่าประเทศของเขาตั้งเป้าที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ภายใน 5 ปี.