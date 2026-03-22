กัมพูชาประท้วงซ้ำ ร้องไทยเคารพข้อตกลงหยุดยิง-ยุติกิจกรรมตามแนวชายแดน

MGR Online - เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าววันนี้ (22) ว่าพนมเปญปฏิเสธการกระทำเพียงฝ่ายเดียวของทางการไทยตามแนวชายแดน และเรียกร้องให้ไทยเคารพข้อตกลงหยุดยิงและแก้ไขข้อพิพาทผ่านกลไกทวิภาคี
โฆษกรัฐบาลกัมพูาระบุว่ารัฐบาลได้ยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการต่อกิจกรรมของไทยในพื้นที่ที่กัมพูชาพิจารณาว่าเป็นการยึดครองโดยมิชอบ รวมถึงการวัดที่ดินในหมู่บ้านโจกเจย ต.โอเบยเจือน อ.โอโจรว จ.บันเตียเมียนเจย ระหว่างหลักเขตที่ 46 และ 47
“รัฐบาลกัมพูชาไม่ยอมรับการกำหนดเขตแดนหรือการอ้างสิทธิในดินแดนใดๆ ที่ไทยกระทำฝ่ายเดียว” เพ็ญ โบนา กล่าวกับผู้สื่อข่าว โดยย้ำถึงสิทธิทางกฎหมายของกัมพูชาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและสนธิสัญญาทางประวัติศาสตร์
กัมพูชาเรียกร้องให้ไทยปฏิบัติตามคำแถลงร่วมเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. และเร่งแก้ไขปัญหาที่ค้างอยู่ผ่านคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม พร้อมกันนี้ยังได้ยืนยันอีกว่ากัมพูชาจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเขตแดนใดๆ ที่เกิดขึ้นด้วยการใช้กำลัง และย้ำถึงจุดยืนเรื่องอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของตน.