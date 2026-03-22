กัมพูชาออกมาตรการประหยัดพลังงาน สั่งทุกกระทรวง-หน่วยงานรัฐลดใช้น้ำมัน-ไฟฟ้า

MGR Online - รัฐบาลกัมพูชาได้ออกคำสั่งเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าในทุกกระทรวงและหน่วยงาน เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้น
การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางยังคงส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานน้ำมันโลก ทำใหราคาน้ำมันเชื้อเพลิงพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงในกัมพูชาด้วย คาดว่าต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าเช่นกัน เนื่องจากไฟฟ้ายังคงเป็นปัจจัยสำคัญ
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกัมพูชาอ้างว่าอุปทานน้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าของกัมพูชายังคงมีเสถียรภาพ สำหรับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการให้บริการสาธารณะ โดยอ้างอิงจากการประเมินที่ดำเนินการร่วมกับกระทรวงเหมืองแร่และพลังงาน การไฟฟ้ากัมพูชา และบริษัทนำเข้าน้ำมัน
แต่เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลกัมพูชาได้เรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อลดการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง โดยกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังได้รับมอบหมายให้ทบทวนรายจ่ายงบประมาณและระบุพื้นที่ที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยกเว้นการดำเนินงานที่จำเป็นต่ออธิปไตยของชาติ ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และบริการสาธารณะเชิงยุทธศาสตร์
ด้านกระทรวงมหาดไทยได้รับคำสั่งให้แนะนำหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงการจัดการจราจรที่ดีขึ้นในชั่วโมงเร่งด่วนและงานสำคัญระดับชาติ เพื่อลดความแออัดและการใช้เชื้อเพลิงที่ไม่จำเป็น
กระทรวงและสถาบันทั้งหมดยังได้รับคำแนะนำให้จำกัดการประชุมแบบพบปะโดยตรงและการเดินทางระยะไกล และส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ เว้นแต่มีความจำเป็น
ในส่วนของการใช้ไฟฟ้า กระทรวงเหมืองแร่และพลังงานจะออกแนวทางปฏิบัติโดยละเอียดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและทำงานร่วมกับกระทรวงสารสนเทศเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชนผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
สถาบันของรัฐจะต้องดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในการดำเนินงานในสำนักงานในขณะที่หน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นจะร่วมมือกับการไฟฟ้ากัมพูชา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟส่องสว่างสาธารณะ
รัฐบาลกัมพูชายังเรียกร้องให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นร่วมมือและดำเนินมาตรการเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ.