รัฐสภาพม่าเตรียมเริ่มกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีวันที่ 30 มี.ค.

รอยเตอร์ - เจ้าหน้าที่พม่าเผยว่ารัฐสภาจะเริ่มกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ในวันที่ 30 มี.ค. ที่นักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ว่าผู้นำคณะรัฐบาลทหารที่ยึดอำนาจในการรัฐประหารในปี 2564 จะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง
หลังจากการเลือกตั้งซึ่งพรรคที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเป็นผู้ชนะ กองทัพและสภาทั้งสองสภาจะเสนอชื่อผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี
หลังจากกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ รัฐสภาจะเลือก 1 ใน 3 คนเป็นประธานาธิบดี เจ้าหน้าที่ของรัฐสภากล่าวในการแถลงข่าวที่ถ่ายทอดโดยสื่อของรัฐ ส่วนผู้ถูกเสนอชื่ออีก 2 คน จะดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดี
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุว่ากระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครจะใช้เวลานานเท่าใด หรือการเลือกตั้งประธานาธิบดีจะจัดขึ้นเมื่อใด
ทั้งนี้ เป็นที่คาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหารจะได้เป็นประธานาธิบดีของประเทศ
ถิ่น จอ เอ นักวิเคราะห์อิสระ กล่าวว่าเขาคาดว่าพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย จะก้าวลงจากตำแหน่งผู้นำกองทัพก่อนวันที่ 30 มี.ค. เนื่องจากรัฐธรรมนูญของประเทศระบุว่าข้าราชการไม่สามารถเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีได้
“เนื่องจากพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ต้องการเป็นประธานาธิบดี เขาจึงต้องลงจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อให้มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญปี 2551” นักวิเคราะห์ กล่าว
เขายังระบุว่ากองทัพและพรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพ จะยังคงครอบงำการเมืองของประเทศต่อไปหลังจากการเลือกตั้งแบบแบ่งระยะที่จัดขึ้นในเดือนธ.ค. และเดือนม.ค.
“นี่ไม่ใช่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย แต่เป็นการเปลี่ยนจากเผด็จการในชุดทหารไปสู่เผด็จการในชุดพลเรือน” นักวิเคราะห์อิสระ กล่าว
พม่าตกอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายนับตั้งแต่ต้นปี 2564 เมื่อกองทัพโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลอืกตั้งซึ่งนำโดยอองซานซูจี ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ การรัฐประหารดังกล่าวก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวประท้วงที่พัฒนาไปสู่การต่อต้านด้วยอาวุธและขยายไปทั่วประเทศ.