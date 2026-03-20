เวียดนามจ่อเปลี่ยนใช้น้ำมัน E10 ตั้งแต่เม.ย. หลังสงครามอิหร่านทำราคาน้ำมันพุ่งสูง

รอยเตอร์ - เวียดนามจะเปลี่ยนไปใช้น้ำมันเชื้อเพลิงผสมเอทานอลอย่างเต็มรูปแบบเร็วกว่าที่วางแผนไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ตามที่ระบุในเอกสารของรัฐบาล เนื่องจากสงครามอิหร่านยังคงส่งผลกระทบต่ออุปทานพลังงานทั่วโลก
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้จะเริ่มใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E10 ที่มีส่วนผสมของไบโอเอทานอล 10% ตั้งแต่เดือนหน้า ตามคำสั่งของรัฐบาลที่ลงนามโดยนายกรัฐมนตรีฝ่าม มีง จีง เมื่อวันพฤหัสฯ โดยเร่งดำเนินการจากเป้าหมายเดิมในวันที่ 1 มิ.ย.
ราคาน้ำมันในเวียดนามพุ่งสูงขึ้นนับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่าน เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 3 สัปดาห์ก่อน โดยราคาน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 50% และราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 70% ตามข้อมูลจากบริษัทค้าเชื้อเพลิงชั้นนำอย่างปิโตรลิเม็กซ์
เอกสารระบุว่า การหยุดชะงักดังกล่าวทำให้ราคาน้ำมันผันผวนอย่างมาก สร้างความท้าทายมากมายต่อประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าพลังงานและเพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงด้านพลังงานของหลายประเทศ รวมถึงเวียดนาม
คำสั่งดังกล่าวเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการจูงใจสำหรับการผลิตและการใช้รถนต์ไฟฟ้า และเรียกร้องให้มีการพัฒนาและการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังระบุว่าเวียดนามจะยกเลิกการใช้หลอดไส้ขนาด 20-60 วัตต์โดยสิ้นเชิงตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2569 เป็นต้นไป.