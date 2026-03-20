“ฮุน มาเนต” สั่งก.แรงงานเจรจานายจ้างออกมาตรการลดค่าใช้จ่ายการเดินทางให้คนงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



MGR Online - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชาได้สั่งการให้นายจ้างและสหภาพแรงงานเจรจาอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับแรงงาน เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้นส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้น

ผู้นำกัมพูชากล่าวว่าเขาได้สั่งการให้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานจัดการประชุมหารือโดยเร็วที่สุดเพื่อหามาตรการที่จะช่วยลดภาระทางการเงินของแรงงาน

“เป้าหมายคือการหาทางออกที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้” ฮุน มาเนต เขียนลงในหน้าเพจโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของตนเอง โดยแสดงความหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะบรรลุจุดร่วมที่เหมาะสมที่สนับสนุนแรงาน ในขณะเดียวกันก็รักษาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม

การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันกลายเป็นปัญหาสำคัญสำหรับรายได้ของครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานภาคการผลิตที่พึ่งพาการเดินทางประจำวันเป็นอย่างมาก.