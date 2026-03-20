รบ.ลาว ลดวันเรียนหนังสือเหลือสัปดาห์ละ 3 วัน เพื่อประหยัดน้ำมัน

MGR Online - รัฐบาลลาวประกาศอีก 1 มาตรการประหยัดน้ำมัน ระยะสั้นให้ทุกโรงเรียนลดวันเรียนหนังสือลงจาก 5 วัน เหลือ 3 วันต่อสัปดาห์ ระยะยาวให้เตรียมความพร้อมเปิดสอนผ่านระบบออนไลน์ และหากจำเป็นสามารถหยุดเรียนได้ชั่วคราว
วานนี้ (19 มี.ค. 69) ห้องว่าการ สำนักงานนายกรัฐมนตรี ได้ออกแจ้งการฉบับที่ 366/หสนย. ถึงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา เพื่อวางมาตรการผ่อนภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ในช่วงที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้น
โดยมาตรการเฉพาะหน้า ให้โรงเรียนสามัญศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ลดการเรียนการสอนลงจากปกติ 5 วันต่อสัปดาห์ เป็น 3 วันต่อสัปดาห์ แต่ต้องรักษาเนื้อหาตามหลักสูตรไว้ให้คงเดิม และให้สามารถเลื่อนวันปิดเทอมออกไปได้ตามความเหมาะสม
ให้โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยอาชีวะศึกษา และสถาบันการศึกษาขั้นสูง ปรับปรุงตารางการเรียนการสอน โดยให้เปิดเรียนเต็มตลอดทั้งวัน ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย และให้ลดวันเรียนเหลือเพียง 3 วันต่อสัปดาห์ ส่วนอาจารย์ที่ไม่มีชั่วโมงสอน ให้สลับวันกันเข้ามาทำงาน
ส่วนมาตรการระยะยาว หากสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงมีความรุนแรง ให้สถาบันการศึกษาวางระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์สำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อม ส่วนโรงเรียนใดที่ยังไม่พร้อมให้สามารถหยุดการเรียนการสอนไว้ได้ชั่วคราว
ให้กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ตรวจสอบความพร้อมและคุณภาพของสัญญานอินเทอร์เน็ต รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ