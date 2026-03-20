กัมพูชาเผยโฉมเทวรูปพระศิวะโบราณบูรณะจากชิ้นส่วนกว่า 10,000 ชิ้น

เอเอฟพี - กระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาระบุว่าเทวรูป “ศิวนาฏราช” ขนาดมหึมาอายุ 1,000 ปี ที่แตกหักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกว่า 10,000 ชิ้นเมื่อหลายสิบปีก่อน ได้รับการบูรณะอย่างสมบูรณ์แล้ว
ประติมากรรมหินทรายขนาดสูง 5 เมตร หนัก 7 ตัน มี 5 พระพักตร์ 10 กร สร้างขึ้นในศตวรรตที่ 10 จากสถานที่ตั้งของเมืองหลวงโบราณของอาณาจักรขอม เกาะแกร์
ซากปรักหักพังของปราสาทในกลุ่มโบราณสถานเกาะแกร์ ทางตอนเหนือของกัมพูชา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกในปี 2566
กระทรวงวัฒนธรรมระบุว่าเทวรูปศิวนาฏราชที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากการบูรณะเสร็จสมบูรณ์ ถูกเปิดเผยเมื่อเย็นวันพุธ (18) ที่ศูนย์อนุรักษ์อังกอร์ ในเมืองเสียมราฐ ซึ่งเป็นที่ตั้งของนครวัด มรดกโลกที่มีชื่อเสียง
ผู้เชี่ยวชาญชาวกัมพูชาร่วมกับสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ (EFEO) ใช้เวลา 5 ปี ในการบูรณะงานศิลปะชิ้นมหึมานี้ กระทรวงวัฒนธรรมระบุ
คำแถลงจากกระทรวงวัฒนธรรม EFEO และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบูรณะระบุว่า เทวรูปชิ้นนี้โค่นล้มลงในช่วงศตวรรษที่ 14 และแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกว่า 10,000 ชิ้นโดยกลุ่มโจรในช่วงสงครามกลางเมืองของประเทศ
“การบูรณะครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ทรงพลังถึงความพยายามในการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าพวกโจรไม่สามารถทำลายสิ่งเหล่านี้ได้” คำแถลงระบุ
ในระหว่างการบูรณะ ผู้บูรณะได้บันทึกชิ้นส่วนที่พื้นผิวถูกแกะสลักได้ 2,750 ชิ้น และระบุรอยต่อได้มากกว่า 700 จุด
เจ้าหน้าที่หวังที่จะนำเทวรูปชิ้นนี้กลับไปที่เกาะแกร์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนสถานที่ดังกล่าวให้มากขึ้น กระทรวงฯ ระบุ
กัมพูชาได้ต้อนรับโบราณวัตถุทางวัฒนธรรม 74 ชิ้นกลับคืนประเทศเมื่อเดือนที่ผ่านมา หลังจากถูกปล้นไปโดยนักลักลอบค้าโบราณวัตถุชาวอังกฤษ
เชื่อกันว่าโบราณวัตถุหลายพันชิ้นถูกลักลอบออกจากกัมพูชาเป็นเวลาหลายปี โดยผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการค้าโบราณวัตถุเฟื่องฟูตั้งแต่กลางทศวรรษ 1960 ถึงทศวรรษ 1990 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของสงครามกลางเมือง และความไม่มั่นคงที่ทำให้ระบอบเขมรแดงขึ้นสู่อำนาจและทำให้มรดกอันล้ำค่าไม่ได้รับการปกป้อง.