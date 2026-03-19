โฆษก PDF มัณฑะเลย์ชี้กองทัพโฆษณาชวนเชื่อ หลังอ้างฝ่ายต่อต้านยอมวางอาวุธกว่า 500 คน

เอเอฟพี - กองทัพพม่ากล่าวว่านักสู้ของฝ่ายต่อต้านกว่า 500 คน ได้ยอมจำนนต่อรัฐบาลทหาร โดยผู้สื่อข่าวของเอเอฟพีระบุว่าได้เห็นพิธีปลดอาวุธ ซึ่งฝ่ายต่อต้านกลุ่มหนึ่งระบุว่าเป็นแค่การโฆษณาชวนเชื่อ
พม่าตกอยู่ในสงครามกลางเมืองมาตั้งแต่ปี 2564 เมื่อกองทัพโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของอองซานซูจีในการรัฐประหาร
กลุ่มต่อต้านติดอาวุธหลายกลุ่มได้เข้าร่วมสงคราม รวมถึงกองกำลังต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยที่ก่อตั้งขึ้นหลังการรัฐประหาร และกองทัพชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ที่ต่อต้านการปกครองของส่วนกลางมายาวนาน
ผู้สื่อข่าวของเอเอฟพีในเมืองมัณฑะเลย์ ทางตอนกลางของประเทศ ระบุว่าได้เห็นเจ้าหน้าที่หลายร้อยคนรวมตัวกันที่ฐานทหารในบริเวณพระราชวังโบราณ พร้อมกับโต๊ะที่เต็มด้วยปืน กระสุน และแม็กกาซีนปืน
“พวกคุณไปที่นั่นเพราะไม่รู้เรื่องอะไร แต่ตอนนี้พวกคุณได้สติกลับคืนมาแล้ว” พลจัตวาอ่อง เต ผู้บัญชาการกองทัพภาคกลาง กล่าวกับบรรดาทหารที่รวมตัวกัน
“พวกคุณทุกคนได้สัมผัสด้วยตนเองแล้ว การใช้ชีวิตในป่าไม่เหมือนกับที่เห็นในหนังหรือที่คนอื่นพูด คนที่อยู่ในที่สว่างสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระไร้ซึ่งความกลัว” พลจัตวาอ่อง เต กล่าว
เหล่าทหารทั้งชายและหญิงที่สวมทั้งชุดเครื่องแบบลายพรางและชุดสีเขียวเข้ม หลายคนมีตราสัญลักษณ์ของกองกำลังพิทักษ์ประชาชนมัณฑะเลย์ (PDF) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกองกำลังสนับสนุนประชาธิปไตยที่ทรงพลังมากที่สุด
“ไม่มีกรณีใดที่กองกำลังพิทักษ์ประชาชนมัณฑะเลย์ของเราจะยอมจำนนต่อกองทัพพม่าเป็นจำนวนมากขนาดนั้น” โฆษกของ PDF มัณฑะเลย์ กล่าว โดยบอกเป็นนัยว่าเหตุการณ์นี้ถูกจัดขึ้นเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ
“มีบ้างที่ยอมวางอาวุธ แต่ก็เป็นเรื่องยากมากที่พวกเขาจะยอมวางอาวุธโดยที่ยังสวมเครื่องแบบและมีตราสัญลักษณ์อยู่ครบถ้วน และเราพบว่ามีบางคนสวมเครื่องแบบของเรา แต่เราเห็นความผิดพลาดบางอย่างในวิธีที่พวกเขาแต่งตัว เช่น หมวกไม่ตรงกับเครื่องแบบ” โฆษก PDF มัณฑะเลย์ กล่าวเสริม
กองทัพได้อนุญาตให้สื่อสัมภาษณ์ผู้ที่มารวมตัวกันในงานดังกล่าว
“ตอนแรกผมเข้าร่วมเพราะผมไม่ชอบรัฐบาลทหารและคิดว่าการปฏิวัติจะประสบความสำเร็จ” ชายคนหนึ่งกล่าว โดยขอไม่เปิดเผยชื่อด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย พร้อมเสริมว่าภรรยาและลูกสาวสองคนของเขาก็ตามเข้ามาใน PDF ด้วยเช่นกัน
“ผู้นำของพวกเขานั้นแตกต่างจากสิ่งที่เราคาดหวัง นั่นเป็นเหตุผลที่เรากลับมา” ชายวัย 39 ปี กล่าว
ในขณะที่กองกำลังที่ถูกขนานนามว่ากองกำลังพิทักษ์ประชาชน (PDF) นั้นเต็มไปด้วยอุดมการณ์ที่จะโค่นล้มรัฐบาลทหาร ชัยชนะที่โดดเด่นที่สุดของพวกเขากลับมาจากการต่อสู้เคียงข้างกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ที่มีประสบการณ์มากกว่า
แต่การแทรกแซงล่าสุดของจีนทำให้กลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ 2 กลุ่มหลัก ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแกนนำฝ่ายต่อต้านหยุดยิง ส่งผลให้กองกำลังสนับสนุนเรียกร้องประชาธิปไตยต้องถอยร่นอยู่รอบมัณฑะเลย์
นักวิเคราะห์กล่าวว่าการหยุดยิงดังกล่าวเป็นสัญญาณว่าปักกิ่งสนับสนุนกองทัพเพื่อรักษาเสถียรภาพในพม่า.