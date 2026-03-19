หนุ่ม-สาวกองกำลัง PDF มัณฑะเลย์ 506 คน ตัดสินใจวางอาวุธให้กองทัพพม่า

MGR Online - เยาวชนหนุ่ม-สาว 506 คน ที่เคยเคลื่อนไหวในนามกองกำลัง PDF มัณฑะเลย์ ตัดสินใจออกจากป่า ยอมวางอาวุธแก่กองทัพพม่า
เช้าวันนี้ (19 มี.ค. 69) ที่กองบัญชาการภาคกลาง กองทัพพม่า ในเมืองมัณฑะเลย์ ได้มีพิธีต้อนรับเด็กหนุ่ม เด็กสาว จำนวน 506 คน ที่เคยเคลื่อนไหวในนามกองกำลังพิทักษ์ประชาชน(PDF) แต่ภายหลังได้ตัดสินใจหยุดต่อสู้และยอมวางอาวุธแก่กองทัพพม่า
กลุ่มเยาวชนเหล่านี้ แบ่งเป็นชาย 453 คน หญิง 53 คน ทั้งหมดเคยเป็นนักเรียน นักศึกษา แต่หลังการรัฐประหารของกองทัพพม่าเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เด็กหนุ่ม-สาวเหล่านี้ได้ร่วมเคลื่อนไหวกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ(NUG) หรือรัฐบาลเงาของอดีตนักการเมืองพรรค NLD จัดตั้งเป็นกองกำลัง PDF Mandalay มีอาร์มสีแดงรูปนกยูงเป็นสัญลักษณ์ จับอาวุธเข้าต่อสู้กับกองทัพพม่าในพื้นที่ภาคกลางของประเทศ
การต่อสู้ของ PDF Mandalay ที่รุนแรงและถูกนำเสนอเป็นข่าวอย่างต่อเนื่อง คือการร่วมมือกับกองทัพตะอั้ง(TNLA) และกองทัพอาระกัน(AA) เปิดปฏิบัติการ 1027 รอบที่ 2 ที่ในช่วงแรกใช้ชื่อว่า"ปฏิบัติการฉาน-มัณฑ์" บุกโจมตีหน่วยทหารพม่าในหลายเมืองเขตบริเวณรอยต่อระหว่างภาคมัณฑะเลย์กับรัฐฉานเหนือ โดยเฉพาะตามแนวทางหลวงหมายเลข 3 ที่เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าหลักของระเบียงเศรษฐกิจจีน-เมียนมา ประกอบด้วย เมืองมัตตะยาและเมืองกุ๊ต หรือโมโก๊ะ ในภาคมัณฑะเลย์ เมืองหนองเขียว เมืองจ๊อกแม เมืองสีป้อ และเมืองมีต ในรัฐฉาน เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2567 แต่ต่อมากองทัพพม่าก็สามารถบุกยึดเมืองเหล่านี้กลับคืนมาได้แล้วทั้งหมด
พิธีวางอาวุธที่จัดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้ มี อู มิวอ่อง มุขมนตรีภาคมัณฑะเลย์ พลจัตวา อ่องเธ ผู้บัญชาการกองทัพภาคกลาง เป็นตัวแทนต้อนรับ มีนายทหารของกองบัญชาการกองทัพภาคกลาง ตลอดจนพ่อแม่ ผู้ปกครอง และญาติพี่น้องของอดีต PDF ที่กลับใจทั้ง 506 คน เข้าร่วม
นอกจากการตัดสินใจหยุดสู้รบแล้ว อดีต PDF ทั้ง 506 คน ยังได้นำอาวุธ ประกอบด้วย ปืนไรเฟิลกว่า 100 กระบอก และเครื่องกระสุนอีกกว่า 6,000 นัด มามอบให้กับกองทัพพม่า
ในพิธี หลังการกล่าวต้อนรับโดยมุขมนตรีภาคมัณฑะเลย์และผู้บัญชาการกองทัพภาคกลางแล้ว ยังได้มีการจัดเลี้ยงอาหารแก่อดีต PDF ทั้ง 506 คนกับครอบครัวอีกด้วย