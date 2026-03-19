ผู้ว่าฯ สตึงเตรงยอมรับสินค้าไทยยังเข้าประเทศผ่านทางลาว ร้องคนเขมรคว่ำบาตรหยุดการไหลเข้า

MGR Online - ผู้ว่าราชการจ.สตึงเตรง ของกัมพูชาระบุว่า แม้ทางการกัมพูชาจะไม่สามารถห้ามการนำเข้าสินค้าไทยผ่านด่านสากลตระเปียง เกรียล ที่เชื่อมระหว่างจ.สตึงเตรง กับแขวงจำปาสัก ของลาว ได้อย่างเด็ดขาดเนื่องจากข้อผูกพันทางการค้าระหว่างประเทศ แต่การคว่ำบาตรจากประชาชนยังคงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการควบคุมการไหลเข้าของสินค้าเหล่านั้น
รายงานระบุว่า ที่ด่านสากลตระเปียง เกรียล พบว่ามีสินค้าไทยเข้าสู่กัมพูชาผ่านทางลาวเพิ่มขึ้น หลังจากมีการจำกัดการค้าตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย
ด่านแห่งนี้ ที่เปิดอย่างเป็นทางการในเดือนม.ค. 2560 ได้กลายเป็นเส้นทางขนส่งสำคัญ เนื่องจากกระแสการค้าปรับตัวให้เข้ากับความตึงเครียดตามแนวชายแดนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้นในเดือนมิ.ย. 2568 เมื่อไทยปิดด่านชายแดนทั้งหมดกับกัมพูชา โดยพนมเปญยืนยันว่าเนื่องจากไทยเป็นฝ่ายเริ่มปิดด่าน ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายไทยที่จะต้องเปิดด่านพรมแดนอีกครั้ง พร้อมกับเสริมว่ากัมพูชาจะไม่เข้าร่วมการเจรจาในเรื่องนี้
ขณะเดียวกัน กัมพูชาได้กำหนดข้อจำกัดในการนำเข้าสินค้าเชิงยุทธศาสตร์และสินค้าเกษตรหลายรายการจากไทย โดยผลไม้และผักถูกห้ามนำเข้าที่ด่านพรมแดน ขณะที่การนำเข้าเชื้อเพลิง ก๊าซ และไฟฟ้าจากไทยก็ถูกระงับเช่นกัน
ซาร์ โสปุตรา ผู้ว่าราชการจ.สตึงเตรง กล่าวระหว่างการลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดว่า สินค้าไทยบางรายการยังคงเข้าสู่กัมพูชาผ่านทางดาวที่ด่านชายแดนสตึงเตรง แม้ว่าจะมีสถานการณ์ตึงเครียดตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทยก็ตาม
“กัมพูชาไม่สามารถห้ามการนำเข้าจากไทยได้อย่างเด็ดขาด เนื่องจากเราเป็นสมาชิกขององค์การค้าโลกและอาเซียน” ซาร์ โสปุตรา กล่าว และเตือนว่าการกระทำดังกล่าวอาจกระตุ้นให้เกิดการคว่ำบาตรและส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจประเทศ ในขณะที่ประเทศกำลังจัดการกับความท้าทายด้านความมั่นคงชายแดนและปัญหาการพลัดถิ่น
เขาย้ำว่าสินค้านำเข้าทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและสร้างรายได้ภาษีให้กับรัฐ และเสริมว่าเจ้าหน้าที่จะปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายด้วยการยึดและทำลาย ขณะเดียวกันก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน
อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าฯ จ.สตึงเตรง ชี้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเป็นปัจจัยสำคัญ
“อาวุธที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับชาวกัมพูชาในการป้องกันสินค้าจากประเทศผู้รุกรานคือการคว่ำบาตร โดยการไม่ซื้อหรือใช้สินค้าเหล่านั้น หากประชาชนหยุดใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ผู้นำเข้าก็จะไม่นำเข้ามาให้ขาดทุนอีก และในที่สุดสินค้าก็จะหายไปเอง” ซาร์ โสปุตรา กล่าว
ซาร์ โสปุตรา ยังเตือนไม่ให้ทำผิดพลาดซ้ำรอยอดีต โดยเรียกร้องให้ประชาชนเรียนรู้บทเรียนจากความโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจหลังปี 2519 และนำความรักชาติไปใช้ในการเสริมสร้างและปกป้องประเทศชาติแทน
ที่ด่านตระเปียง เกรียล ซึ่งเชื่อมจ.สตึงเตรงกับแขวงจำปาสักของลาว ผ่านด่านสากลหนองนกเขียน หัวหน้าด่านยอมรับว่าสินค้าไทยบางส่วนได้เข้าสู่กัมพูชาผ่านทางลาว เนื่องจากการหยุดชะงักของชายแดน
อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่าการนำเข้าลดลงอย่างมาก เนื่องจากผู้บริโภคชาวกัมพูชาหลีกเลี่ยงสินค้าไทยมากขึ้นเรื่อยๆ โดยความต้องการลดลงจนเกือบเป็นศูนย์ในบางกรณี.