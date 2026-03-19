กัมพูชาเล็งสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก มุ่งเน้นพลังงานสะอาด-หมุนเวียนหลังราคาน้ำมันพุ่งสูง

MGR Online - กัมพูชากำลังพิจารณาสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 2 แห่งในจ.พระตะบอง และจ.พระวิหาร เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปพร้อมกับการรักษาระดับน้ำเพื่อการเกษตรและการใช้ชีวิตประจำวัน
กระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยาระบุว่าผู้เชี่ยวชาญจากเกาหลีใต้ได้นำเสนอรายงานการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานขนาดเล็กที่อ่างเก็บน้ำ Daun Tri และเขื่อน Ang Teuk Raksa ในระหว่างการพบหารือ
กระทรวงฯ ระบุว่าโครงการดังกล่าวสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 3.6 เมกะวัตต์ และ 6.9 เมกะวัตต์ ตามลำดับ พร้อมกับแผนการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาดประมาณ 1.8 เมกะวัตต์ต่อแห่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายด้านพลังงานของ EnergyLab Asia กล่าวว่าโครงการเหล่านี้สามารถสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของกัมพูชาไปสู่พลังงานหมุนเวียนได้ แม้ว่าการส่งผลกระทบในระดับประเทศอาจมีจำกัดก็ตาม
“พลังงานน้ำขนาดเล็กจะไม่สามารถจ่ายไฟให้กับเมืองต่างๆ ของกัมพูชาได้ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทได้” ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายพลังงานของ EnergyLab Asia กล่าว
เขาเสริมว่าระบบที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 3 เมกะวัตต์ ถึง 6 เมกะวัตต์ สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับครัวเรือนได้มากถึง 15,000 หลัง และช่วยลดการพึ่งพาดีเซล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการชลประทานในชนบท
และแม้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์ยังคงเป็นแหล่งพลังงานที่ถูกที่สุด แต่พลังงานน้ำขนาดเล็กสามารถช่วยเติมช่องว่างด้านอุปทานเมื่อการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ไม่สามารถใช้งานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืนหรือในสภาพอากาศที่มีเมฆมาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำกล่าวว่าโครงการเหล่านี้จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ำกล่าวว่า การผสมผสานพลังงานน้ำขนาดเล็กกับโซลาร์เซลล์ลอยน้ำเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน อย่างไรก็ตามเขาเตือนว่าโครงการต้องหลีกเลี่ยงการทำให้ชุมชนน้ำท่วม การรบกวนการอพยพของปลา หรือผลกระทบต่อพื้นที่คุ้มครอง
เขากล่าวว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงกลไกการติดตามตรวจสอบที่เข้มแข็งที่เกี่ยวข้องกับสถาบันของรัฐ หน่วยงานท้องถิ่น นักวิจัย และชุมชน
ในขณะที่พลังงานน้ำขนาดเล็กถือว่าก่อให้เกิดผลกระทบน้อยกว่าเขื่อนขนาดใหญ่ นักวิเคราะห์กล่าวว่าความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับว่ากัมพูชาสามารถสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาพลังงานกับความมั่นคงด้านน้ำได้ดีเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มความเสี่ยงต่อภัยแล้ง
ทั้งสองโครงการยังอยู่ระหว่างการศึกษาโดยคาดว่าจะมีการประเมินเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย
แรงผลักดันสำหรับพลังงานน้ำขนาดเล็กนี้เกิดขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันทั่วโลกพุ่งสูง เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางตั้งแต่ปลายเดืนก.พ. กัมพูชาอ้างว่าไม่ได้เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิง และในกรณีฉุกเฉิน ประเทศยังมีเชื้อเพลิงสำรองประมาณ 21 วัน แต่อย่างไรก็ตาม ทางการกำลังเร่งการเปลี่ยนผ่านจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและถ่านหินเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว
ในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบลูมเบิร์ก เมื่อวันที่ 16 มี.ค. แก้ว รัตนัค รัฐมนตรีกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานกัมพูชากล่าวว่ากลยุทธ์ด้านพลังงานของประเทศมุ่งเน้นไปที่แหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น โดยกว่า 63% ของไฟฟ้าในประเทศผลิตจากแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน โดยตั้งเป้าไว้ที่ 70% ภายในปี 2573
“การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของเราต้องเดินหน้าต่อไป และการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานระยะยาวของกัมพูชา” แก้ว รัตนัค กล่าว.