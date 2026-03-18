กัมพูชาออกคำแถลงประท้วงกล่าวหาไทยรุกล้ำเขตแดน ร้องยุติกิจกรรมผิดกฎหมายบนดินแดนเขมร

MGR Online - กัมพูชาออกคำแถลงประท้วงไทยซ้ำอีกครั้งต่อสิ่งที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นการรุกล้ำและการยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายอย่างต่อเนื่องของกองกำลังทหารไทยในหลายพื้นที่ชายแดน โดยกัมพูชาระบุว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาได้ออกคำแถลงในวันพุธ (18) โดยระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นหลังข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2568 ในหลายพื้นที่ รวมถึงจ.อุดรมีชัย และจ.พระวิหาร
คำแถลงระบุว่า กองกำลังทหารไทยได้ใช้เครื่องจักรหนักขุดดินและสร้างบังเกอร์คอนกรีตทางตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทตาเมือนธม ในจ.อุดรมีชัย และกิจกรรมที่คล้ายกันซึ่งรวมถึงการถางป่า การสร้างถนน และการสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวร ยังถูกรายงานในพื้นที่ต่างๆ เช่น มอมเบย อานเซะ ตาเฒ่า จักจะเรง ในจ.พระวิหาร รวมถึงหมู่บ้านทมอดอน อ.บันเตียอำปึล จ.อุดรมีชัย
กัมพูชายังระบุถึงการสร้างพระพุทธรูปโดยกองกำลังทหารไทยที่มีพระสงฆ์เข้าร่วมในหลายพื้นที่ รวมถึงที่ตาเฒ่าและพนมตราป ในจ.พระวิหาร และโอร์เสม็ดและปราสาทคนา ในจ.อุดรมีชัย
กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้ย้ำว่าพื้นที่เหล่านั้นอยู่ในเขตแดนกัมพูชาทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาฝรั่งเศส-สยาม ค.ศ. 1904 และสนธิสัญญา ค.ศ. 1907 และระบุว่าการกระทำที่รายงานมานั้นละเมิดทั้งบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการกำหนดเขตแดนปี 2543 และพันธกรณีลดความตึงเครียดภายใต้คำแถลงร่วมของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2568
กัมพูชาเรียกร้องให้ไทยยุติกิจกรรมดังกล่าวทั้งหมดโดยทันที งดเว้นจากการกระทำฝ่ายเดียวเพิ่มเติมและปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อลดความตึงเครียดและรักษาสันติภาพและความมั่นคงตามแนวชายแดน
คำแถลงยังระบุว่ากัมพูชายืนยันถึงความมุ่งมั่นของประเทศที่จะแก้ไขปัญหาเขตแดนทั้งหมดอย่างสันติและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ และข้อตกลงทวิภาคี พร้อมกับย้ำว่าพรมแดนจะต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยกำลัง.