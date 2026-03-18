กัมพูชาหันพึ่งสิงคโปร์-มาเลเซียนำเข้าน้ำมัน หลังจีน-เวียดนามจำกัดการส่งออก

รอยเตอร์ - รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของกัมพูชาเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่ากัมพูชากำลังนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากผู้จำหน่ายในสิงคโปร์และมาเลเซียมากขึ้น เพื่อชดเชยปริมาณน้ำมันที่ขาดแคลนจากเวียดนามและจีน เนื่องจากสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่าน ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วโลก
ปั๊มน้ำมันประมาณ 1 ใน 3 จากทั้งหมด 6,300 แห่งในประเทศที่มีประชากรเกือบ 18 ล้านคน ปิดทำการตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบของความขัดแย้งต่อราคาน้ำมัน แต่หลายแห่งได้กลับมาเปิดทำการอีกครั้ง และปัจจุบันมีเพียง 5.77% เท่านั้นที่ปิดทำการ ตามการระบุของรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน
เวียดนามและจีนได้จำกัดการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงจนถึงอย่างน้อยสิ้นเดือนมี.ค. เพื่อป้องกันการขาดแคลนภายในประเทศที่อาจเกิดขึ้น ส่วนไทยที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านได้สั่งห้ามการส่งออกในเดือนก.ค. 2568 หลังจากเกิดความขัดแย้งทางอาวุธกับกัมพูชา และยังไม่ได่กลับมาส่งออกอีกเลยนับแต่นั้น
ข้อมูลจากศูนย์การค้าระหว่างประเทศ ที่เป็นหน่วยงานการค้าของสหประชาชาติและองค์การค้าโลกในเจนีวา ระบุว่าไทยและเวียดนามมีสัดส่วนรวมกันกว่า 60% ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่กัมพูชานำเข้าในปี 2567 ขณะที่สิงคโปร์และมาเลเซียมีสัดส่วนเกือบ 1 ใน 3 และจีนมีสัดส่วนประมาณ 7%
แก้ว รัตนัค รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานกล่าวว่า กัมพูชากำลังเพิ่มการนำเข้าจากสิงคโปร์และมาเลเซียเนื่องจากข้อจำกัดการส่งออกในประเทศอื่นๆ
“เรายังคงสามารถนำเข้าจากจีนได้บ้าง แต่เนื่องจากเรามีพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับซัปพลายเออร์ระดับโลกอย่าง Total และ Chevron พวกเขาจึงสามารถลดความเสี่ยงบางส่วนได้” แก้ว รัตนัค กล่าว
รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของกัมพูชาไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาที่น้ำมันจากสิงคโปร์และมาเลเซียจะมาถึง แต่กล่าวว่าปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในปัจจุบันเทียบเคียงได้กับระดับในอดีต
ข้อมูลจาก Kpler ระบุว่า การส่งออกน้ำมันเบนซินและดีเซลจาก 2 ประเทศไปยังกัมพูชาใน 18 วันแรกของเดือนนี้ สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 25% แต่ต่ำกว่าช่วง 18 วันสุดท้ายของเดือนก.พ. ถึง 40%
แก้ว รัตนัค กล่าวว่ากัมพูชาไม่มีโรงกลั่นน้ำมัน และมีปริมาณสำรองน้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่องบิน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และน้ำมันเบนซิน ไม่ถึง 1 เดือนภายใต้สภาวะปกติ
เขาระบุว่า กัมพูชาได้รับการปกป้องจากผลกระทบส่วนหนึ่งจากการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว และการนำเข้าเชื้อเพลิงส่วนใหญ่ยังคงทรงตัวจากระดับปี 2565 เนื่องจากการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นหลักในการผลิตไฟฟ้า
“เนื่องจากพลังงานหมุนเวียน เราจึงมีความเสี่ยงน้อยลงต่อผลกระทบจากราคาน้ำมันในตะวันออกกลางที่พุ่งสูงขึ้น 100%” แก้ว รัตนัค กล่าว พร้อมเสริมว่าความขัดแย้งนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเร่งเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศต่างๆ ในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
“สถานการณ์เช่นนี้ควรย้ำเตือนพวกเราทั้งหมดว่าโครงข่ายไฟฟ้าของอาเซียนคือทางออก เราจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้” แก้ว รัตนัค กล่าว.