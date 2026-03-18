xs
xsm
sm
md
lg

รัสเซียส่งคณะผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสภาพอาวุธกองทัพลาวทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คณะผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงกลาโหมรัสเซีย เดินทางไปตรวจสภาพรถถังของกองพลที่ 2 กองทัพประชาชนลาว
MGR Online - กระทรวงกลาโหมรัสเซีย ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญเดินทางมาตรวจสภาพความพร้อมใช้งานของอาวุธ ยุทโปกรณ์ในกองทัพประชาชนลาวที่ซื้อมาจากรัสเซีย ในทุกค่ายทหารทั่วประเทศ

ระหว่างวันที่ 10-15 มีนาคม 2569 น.อ.ยาซิน เดอมิทรี วาเลเรียวิซ ตัวแทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการทหาร กระทรวงกลาโหม รัสเซีย ได้นำคณะผู้เชี่ยวชาญเดินทางมายัง สปป.ลาว เพื่อตรวจสอบสภาพของอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ รถหุ้มเกราะ รถถัง ซึ่งผลิตโดยกองทัพรัสเซีย ที่ประจำการอยู่ในกองทัพประชาชนลาว ในทุกค่ายทหารทั่วประเทศ

การตรวจสอบดังกล่าว เพื่อให้อาวุธยุทโธปกรณ์ทุกชิ้นอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความทันสมัย สามารถใช้งานได้ยาวนาน และหากพบว่ามีอาวุธชิ้นใดชำรุด หรือเสียหาย ก็จะได้ซ่อมบำรุงให้สามารถนำกลับมาใช้งานได้อย่างทันท่วงที


นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้คณะผู้เชี่ยวชาญจากกองทัพรัสเซีย ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนบทเรียน ข้อมูล ความรู้ กับนายทหารของกองทัพประชาชนลาว เพื่อร่วมพัฒนาเพิ่มศักยภาพของกองทัพประชาชนลาวให้มีความแข็งแกร่งขึ้น

ตามภาพข่าวที่ถูกนำเสนอผ่านเพจ Lao people's Army News คณะของ น.อ.ยาซิน ดิมิทรี วาเลเรียวิซ ได้เดินทางไปยังกองบัญชาการ กองพลที่ 3 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่แขวงอุดมไซ โดยได้ตรวจสอบและชมการสาธิตการยิงปืนใหญ่ ของกองพันที่ 612 ปืนต่อสู้อากาศยานของกองพันที่ 364 การเคลื่อนที่ของรถหุ้มเกราะของกองพันที่ 619

ผู้เชี่ยวชาญรัสเซียตรวจสอบปืนใหญ่ของกองพลที่ 3
นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปยังกองบัญชาการกองพลที่ 2 ซึ่งรับผิดชอบแขวงไซยะบูลี ที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยยาวตั้งแต่จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเลย โดยตรวจสอบและชมสาธิตการใช้งานของรถถัง รถหุ้มเกราะ ของกองพันที่ 614 ตรวจสอบอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองพัน 263 เหล่ารบป้องกันทางอากาศ ตรวจสอบปืนใหญ่ของกองพันที่ 627 และ 529

รวมถึงเดินทางไปตรวจสอบอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ประจำการและใช้สอนนักเรียนนายร้อย อยู่ภายในวิทยาคารนายทหารบก กมมะดำ นครหลวงเวียงจันทน์ อีกด้วย











ตรวจสอบอาวุธของวิทยาคารนายทหารบก กมมะดำ



คณะผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงกลาโหมรัสเซีย เดินทางไปตรวจสภาพรถถังของกองพลที่ 2 กองทัพประชาชนลาว
รัสเซียส่งคณะผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสภาพอาวุธกองทัพลาวทั่วประเทศ
ผู้เชี่ยวชาญรัสเซียตรวจสอบปืนใหญ่ของกองพลที่ 3
รัสเซียส่งคณะผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสภาพอาวุธกองทัพลาวทั่วประเทศ
รัสเซียส่งคณะผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสภาพอาวุธกองทัพลาวทั่วประเทศ
+5