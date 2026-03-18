กัมพูชายันไม่ยอมรับการใช้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงพรมแดนในข้อพิพาทชายแดนกับไทย

MGR Online - กัมพูชายืนยันคำมั่นต่อข้อตกลงหยุดยิงกับไทยและปฏิเสธความพยายามใดๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงพรมแดนด้วยการใช้กำลัง ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นที่อ้างว่าเกิดจากกิจกรรมทางทหารของไทยตามแนวชายแดน
เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชาได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันพุธ (18) ว่า กัมพูชาเคารพอย่างเคร่งครัดต่อข้อตกลงหยุดยิงที่ลงนามเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2568 และข้อกำหนดทั้งหมดของคำแถลงร่วมที่บรรลุระหว่างการเจรจาชายแดนทวิภาคี
“เรายังยืนหยัดอย่างมั่นคงเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีทางออกที่เหมาะสมและเป็นธรรม และสันติภาพในระยะยาว” เพ็ญ โบนา กล่าว และย้ำถึงการยึดมั่นของกัมพูชาต่อกฎหมายระหว่างประเทศและสนธิสัญญาทางประวัติศาสตร์
โฆษกรัฐบาลระบุว่า นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ได้นำความพยายามทางการทูตด้วยการพบปะกับพันธมิตรระหว่างประเทศ รวมถึงเกาหลีใต้และธนาคารโลก ขณะเดียวกันก็หารือกับเอกอัครราชทูตและผู้ประสานงานประจำสหประชาชาติ เพื่อแก้ไขผลกระทบด้านมนุษยธรรมจากความตึงเครียดชายแดน
ขณะเดียวกัน ปรัก สุคน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนออสเตรเลีย สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์ เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวควบคู่ไปกับความร่วมมือด้านความมั่นคงในวงกว้าง
เจ้าหน้าที่ระบุว่านโยบายต่างประเทศของกัมพูชาเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะปกป้องบูรณภาพดินแดน พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
กัมพูชาได้ยืนยันว่าข้อพิพาททั้งหมดกับไทยจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างสันติและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ.