เวียดนามเผยผลผลิตน้ำมันดิบจากแหล่งนอกชายฝั่งลดลงในช่วง 10 ปีนี้ เตรียมเร่งสำรวจ-นำเข้าเพิ่ม

รอยเตอร์ - เอกสารของรัฐบาลเวียดนามที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้ระบุว่าผลผลิตน้ำมันดิบภายในประเทศของเวียดนาม คาดว่าจะลดลงในทศวรรษนี้ ส่งผลให้ประเทศต้องพึ่งพาการนำเข้ามากขึ้น เนื่องจากแหล่งน้ำมันนอกชายฝั่งพัฒนาเต็มที่แล้ว และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์คุกคามอุปทานทั่วโลก
การคาดการณ์ใหม่เกี่ยวกับผลผลิตน้ำมันที่ลดลงนี้ เกิดขึ้นในขณะที่เวียดนาม ศูนย์กลางอุตสาหกรรมระดับภูมิภาคที่ตั้งโรงงานผลิตขนาดใหญ่ของบริษัทข้ามชาติที่ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องนุ่งห่ม กำลังเตรียมรับมือกับภาวะขาดแคลนน้ำมันที่เกิดจากสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่าน และการห้ามส่งออกที่ตามมาจากผู้จำหน่ายพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่า ผลผลิตน้ำมันดิบจะลดลงเหลือ 5.8 ล้านตันถึง 8.0 ล้านตันต่อปี ในช่วงปี 2569-2573 ลดลงจากผลผลิตเฉลี่ยต่อปีที่ 8.6 ล้านตันในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
การลดลงของผลผลิตภายในประเทศมีแนวโน้มที่จะทำให้เวียดนามต้องพึ่งพาการนำเข้ามากขึ้น ซึ่งปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 5.3% เป็น 14.2 ล้านตัน ตามข้อมูลของกรมศุลกากรเวียดนาม
ประมาณ 80% ของน้ำมันดิบที่เวียดนามนำเข้าเมื่อปีที่แล้ว มาจากคูเวต ที่การส่งออกถูกระงับอยู่ในขณะนี้จากการปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่าน
เวียดนามยังนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปด้วย ส่วนโรงกลั่น 2 แห่งของประเทศครอบคลุมความต้องการของประเทศราว 70% โดยผลิตน้ำมันเบนซิน ดีเซล และเชื้อเพลิงอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่ผลิตจากน้ำมันดิบนำเข้า
ราคาน้ำมันเบนซินในเวียดนามเพิ่มขึ้นประมาณ 30% และดีเซลประมาณ 40% นับตั้งแต่เริ่มสงครามกับอิหร่าน ขณะที่ความเสี่ยงของการขาดแคลนทำให้รัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนทำงานจากที่บ้านเพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ทางการยังเตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการลดเที่ยวบินตั้งแต่เดือนเม.ย. หลังจากที่จีนและไทยได้ระงับการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินเนื่องจากสงคราม ซึ่งเพิ่มโอกาสที่จะเกิดการขาดแคลน
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เวียดนามได้ติดต่อกับประเทศในตะวันออกกลาง รวมถึงญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และแองโกลา เพื่อจัดหาน้ำมันดิบ
เอกสารระบุว่าเพื่อเพิ่มผลผลิตภายในประเทศ เวียดนามจะพยายามเร่งกิจกรรมการสำรวจ ที่รวมถึงการเสนอสิ่งจูงใจให้บริษัทน้ำมันระหว่างประเทศเข้ามาลงทุนในแหล่งน้ำมันนอกชายฝั่ง แต่เอกสารไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งจูงใจดังกล่าว
นอกจากนี้ เอกสารยังระบุว่าเวียดนามตั้งเป้าที่จะเพิ่มปริมาณสำรองที่ผลิตได้ที่ 13-17 ล้านตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อปี ในช่วงปี 2569-2573.