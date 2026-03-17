อินเดียจับชาวต่างชาติ 7 คน ต้องสงสัยลอบข้ามพรมแดนฝึกกลุ่มติดอาวุธในพม่า

เอเอฟพี - สถานีวิทยุกระจายเสียงสาธารณะของอินเดียรายงานว่า เจ้าหน้าที่สืบสวนของประเทศได้จับกุมชาวต่างชาติ 7 คน ที่ประกอบด้วยชาวยูเครน 6 คน และชาวอเมริกัน 1 คน ต้องสงสัยว่าลักลอบข้ามพรมแดนเข้าไปในพม่าเพื่อฝึกกลุ่มติดอาวุธ
พม่าตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองหลังจากรัฐบาลทหารยึดอำนาจในการรัฐประหารเมื่อปี 2564 โดยกลุ่มกองโจรเรียกร้องประชาธิปไตยและกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ได้ต่อสู้แย่งชิงการควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ
อินเดียสงสัยกลุ่มต่างๆ ในพม่าที่มีลักษณะทางเชื้อชาติเดียวกันกับประชากรฝั่งอินเดียมานานแล้ว ด้วยเกรงว่าความรุนแรงและความไม่สงบจะลุกลามเข้ามา
เมื่อวันจันทร์ (16) ศาลปิดในกรุงนิวเดลีได้ควบคุมตัวชายชาวต่างชาติทั้ง 7 คน ไว้สอบสวนเป็นเวลา 11 วัน หลังจากถูกกล่าวหาว่าลักลอบเข้าไปในรัฐมิโซรัม ซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนไหวโดยไม่ได้รับอนุญาต สถานีวิทยุออลอินเดีย (AIR) รายงาน
จากนั้นทั้ง 7 คน ถูกกล่าวหาว่าเดินทางจากรัฐมิโซรัมไปยังพม่าที่อยู่ใกล้เคียง ที่พวกเขาฝึกกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อความไม่สงบในอินเดีย รายงานของ AIR ระบุ
นอกจากนี้ พวกเขายังถูกสงสัยว่าลักลอบขนส่งโดรนจำนวนมากจากยุโรปเข้ามาในอินเดียเพื่อใช้ในพม่า แต่รายงานไม่ได้ระบุประเภทของโดรนหรือแหล่งที่มาของโดรน
หลังจากพวกเขากลับมายังอินเดีย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสอบสวนแห่งชาติ (NIA) ได้จับกุมชาวยูเครนในเมืองเดลี และเมืองลัคเนา และชาวอเมริกันในเมืองโกลกาตา รายงานระบุ
หนังสือพิมพ์อินเดียนเอ็กซ์เพรสรายงานว่าพวกเขาถูกตั้งข้อหาว่าสมคบคิดก่อการร้ายต่อรัฐอินเดีย อาชญากรรมที่มีโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิต
กระทรวงการต่างประเทศยูเครนยืนยันในวันอังคารว่าพลเมืองของตนถูกอินเดียควบคุมตัวเมื่อวันที่ 13 มี.ค. และได้ขอให้ทางการอินเดียให้การเข้าถึงทางกงสุลโดยไม่มีอุปสรรคแก่คนเหล่านั้น
“ณ ขณะนี้ ยังไม่มีข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ว่าพลเมืองยูเครนดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายในดินแดนของอินเดียหรือพม่า” กระทรวงการต่างประเทศยูเครนระบุ และว่าสถานทูตกำลังติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของอินเดียเพื่อชี้แจงสถานกรณ์และเหตุผลทั้งหมดของการควบคุมตัว
ด้านสถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงนิวเดลีระบุในคำแถลงว่า พวกเขาทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองของสหรัฐฯ ด้วยเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัว
เมื่อปีที่ผ่านมา มุขมนตรีของรัฐมิโซรัมอ้างว่าทหารรับจ้างชาวตะวันตกหลายพันคนได้เดินทางผ่านรัฐนี้ไปยังพม่า แต่ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวยากที่จะตรวจสอบ
อินเดียกำลังสร้างรั้วยาว 1,643 กิโลเมตรตามแนวชายแดนกับพม่าที่ทอดยาวผ่านป่าทึบและภูเขาสูง
ชาวบ้านหลายพันคน ที่ส่วนใหญ่มาจากรัฐชินของพม่าได้หลบหนีเข้าไปในอินเดียตั้งแต่สงครามกลางเมืองทวีความรุนแรง.