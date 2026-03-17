"จำปาสัก"เปิด 2 เส้นทางรถเมล์"ฟรี" ลดภาระชาวบ้านช่วงน้ำมันแพง

MGR Online - แขวงจำปาสักจัดรถเมล์ฟรี 2 เส้นทาง รับส่งผู้โดยสารภายในเขตเทศบาล และจากตัวเมืองไปยังพื้นที่รอบนอก เพื่อลดภาระประชาชนช่วงน้ำมันแพง
เช้าวันนี้ (17 มี.ค. 69) แผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงจำปาสัก ได้เปิดให้บริการรถเมล์ฟรีแก่ประชาชนในนครปากเซ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล
เส้นทางที่เปิดบริการมี 2 สาย(โปรดดูแผนที่ประกอบ) สายแรกเป็นเส้นทางที่ผู้คนใช้สัญจรเป็นประจำบนถนนสาย 13 ใต้ ในเขตเทศบาล จากหลัก 7 เหนือไปถึงหลัก 8 ใต้ โดยจัดรถเมล์ไว้คอยให้บริการ 2 คัน มีจุดเริ่มต้นจากสถานีรถโดยสารหลัก 7 เหนือ ผ่านทางเข้าบ้านดอนเขาะ-โรงเรียนสอนขับรถโพซีไค-หน้าสนามบิน-ตลาดมีไซ(ท่าหิน)-หน้าสำนักงานนครปากเซ-หน้าสนามแดง-ตลาดสะบายดี-หน้าสนามกีฬา-วิทยาลัยครูปากเซ-โรงงานซีบีเอฟ-วิทยาลัยกสิกรรมหลัก 6 ไปสิ้นสุดที่สถานีหลัก 8 ใต้
สายที่ 2 เป็นเส้นทางเชื่อมตัวนครปากเซไปยังชานเมืองใกล้เคียง จากตลาดใหม่ปากเซ(ตลาดดาวเรือง) ไปถึงตลาดหลัก 14 เมืองบาเจียงจะเลินสุก โดยจัดรถไว้ให้บริการ 2 คัน เริ่มวิ่งรับผู้โดยสารตั้งแต่ 06.00 น.ถึง 17.30 น. ใช้เวลาวิ่งรอบละ 2 ชั่วโมง มีจุดจอดรับผู้โดยสาร ได้แก่ ตลาดใหม่ปากเซ(ตลาดดาวเรือง) , หน้าโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ปากเซ , สามแยกทางเข้าบังเยาะ , หน้าร้านมหาไซ , หน้าศูนย์โตโยต้า , หน้าร้านสุวันนี , หน้าโรงเรียนประถมบ้านพัฒนา , ทางเข้ามหาวิทยาลัยจำปาสัก , สามแยกทางเข้าโรงเรียนมัธยมปลายพอนสะหวัน , วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงจำปาสัก(หลัก 9) , หน้าวัดหลัก 10 , หน้าวัดหลัก 12 , หน้าค่ายทหารกองพลที่ 5(หลัก 13) และหน้าตลาดหลัก 14
นายสุกสะหวัน วิไลวง ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสัก กล่าวว่า การเปิดให้บริการรถเมล์ฟรีครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนประหยัด ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ผ่อนคลายผลกระทบจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน โดยค่าใช้จ่ายในการให้บริการรถเมล์ฟรีนั้น ทางองค์การปกครองแขวงเป็นฝ่ายรับผิดชอบ
นายสุกสะหวันกล่าวว่า แขวงจำปาสักจะใช้มาตรการเปิดให้ประชาชนได้ขึ้นรถเมล์ฟรีต่อเนื่องไปจนกว่าราคาน้ำมันจะกลับคืนสู่ภาวะปกติ และปัญหาการขาดแคลนน้ำมันผ่อนคลายลง แต่หากในอนาคต สถานการณ์น้ำมันยังไม่ดีขึ้น แผนกโยธาธิการและขนส่งแขวง ก็มีแผนจะเปิดเส้นทางรถเมล์ฟรีเพิ่มอีก 2 สาย คือ จากท่าสาลาคำไปยังตลาดดาวเรือง และจากตลาดใหม่ปากเซ(ตลาดดาวเรือง) ไปยังห้องว่าการเมืองซะนะสมบูน
แขวงจำปาสักเป็นบ้านเกิดของลุงคำไต สีพันดอน ที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 ด้วยวัย 101 ปี ลุงคำไตเป็นอดีตประธานพรรคประชาชนปฏิวัติลาว อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตประธานประเทศ สปป.ลาว และยังเป็นบิดาของนายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรีลาวคนปัจจุบัน