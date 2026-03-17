ชาวลาวต่อแถวเติมน้ำมันยาวเหยียด ปั๊มเกือบครึ่งประเทศปิดบริการยาวตั้งแต่อาทิตย์ก่อน

เอเอฟพี - เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเกิดคิวยาวเหยียดที่ปั๊มน้ำมันทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้แผ่ขยายไปทั่วลาว ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ต้องพึ่งพาน้ำมันจากไทย ซึ่งตอนแรกได้ประกาศระงับการส่งออกเพื่อรักษาสต็อก แต่ได้ให้คำมั่นกับเวียงจันทน์ว่าจะยังจัดส่งน้ำมันให้
ข้อมูลล่าสุดจากรัฐบาลระบุว่าปั๊มน้ำมันกว่า 40% จากทั้งหมด 2,538 แห่งในประเทศได้ปิดทำการไปเมื่อสัปดาห์ก่อน
ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวเอเอฟพีระบุว่าเห็นปั๊มน้ำมันกว่า 15 แห่งในนครหลวงเวียงจันทน์ปิดทำการในวันจันทร์ โดยมีป้ายบอกว่าน้ำมันหมด ขณะที่บางแห่งก็จำกัดปริมาณน้ำมันที่เหลืออยู่
ครูวัย 29 ปี ที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงกล่าวว่า ปั๊มน้ำมัน 3 แห่งในช่วงรัศมี 5 กิโลเมตรจากบ้านของเขาน้ำมันหมดแล้ว
“บางครั้งถึงเราจะมีเงิน แต่ก็ไม่มีน้ำมันให้ซื้อ ครูอย่างพวกเรามักจะมีงานพิเศษนอกเหนือจากงานหลักที่โรงเรียน ทำให้เราต้องการน้ำมันมากกว่าปกติ” เขากล่าวกับสำนักข่าวเอเอฟพี
ขณะที่ปั๊มน้ำมันที่ยังเปิดให้บริการอยู่ไม่กี่แห่ง ถูกล้อมไปด้วยแถวยาวเหยียดของรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ที่ต้องต่อคิวนานถึง 2 ชั่วโมงเพื่อเติมน้ำมัน
“ครั้งสุดท้ายที่ผมเติมน้ำมันได้คือวันศุกร์ และตอนนี้น้ำมันก็ใกล้หมดแล้ว” คนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนหนึ่งบอกกับเอเอฟพีโดยขอไม่เปิดเผยชื่อ
“ถ้าผมหาปั๊มที่เปิดอยู่ใกล้บ้านผมไม่ได้ ผมคงจะต้องหยุดงาน 2-3 วัน”
ราคาน้ำมันที่รัฐบาลกำหนดในลาวพุ่งสูงขึ้น โดยดีเซลเพิ่มขึ้นเกือบ 50% เป็น 31,560 กีบต่อลิตร (47.70 บาท)
ข้อมูลของ Global Petrol Prices ระบุว่าในช่วงแรกของความขัดแย้ง ลาวมีการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเบนซินเกรดพรีเมียมมากเป็นอันดับ 2 ของโลก
ประเทศนี้ต้องนำเข้าน้ำมันเกือบทั้งหมดจากไทย ที่การระงับการส่งออกในปลายเดือนก.พ. ทำให้เกิดการซื้อตุนอย่างตื่นตระหนกจนน้ำมันหมดปั๊มในเวียงจันทน์ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง
ไทยได้ยกเว้นให้ลาวและการนำเข้าฉุกเฉิน 12 ล้านลิตรช่วยบรรเทาแรงกดดันในทันที แต่เมื่อน้ำมันมาถึง ก็หมดแทบจะทันที
“จากที่ผมเห็น เมื่อน้ำมันล็อตใหม่เข้ามา มันจะหมดภายในวันเดียว บางครั้งไม่ถึงวันด้วยซ้ำ ทันทีที่คนรู้ว่ามีน้ำมัน พวกเขาก็จะรีบไปที่ปั๊มและทำทุกทางเพื่อให้ได้น้ำมัน” ชาวเวียงจันทน์ กล่าว
ทางการลาวได้ออกมาตรการป้องกันการกักตุนและห้ามการบรรจุน้ำมันลงในภาชนะต่างๆ เช่นขวดน้ำ
เมื่อวันจันทร์ รัฐบาลได้สั่งการให้กระทรวงต่างๆ จำกัดการประชุมแบบพบปะโดยตรงและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น.