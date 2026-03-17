ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาร้องปชช.อย่าตื่นตระหนก หลังธนาคาร APD จำกัดการถอน ย้ำระบบธนาคารยังมีเสถียรภาพ

MGR Online - ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาได้เรียกร้องให้ผู้ฝากเงินไม่ตื่นตระหนก หลังจากมีความกังวลต่อการจำกัดการถอนของธนาคารท้องถิ่นแห่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดการถกเถียงบนโลกออนไลน์
ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาเรียกร้องให้ลูกค้าเข้าใจในกรณีที่เงินฝากทั้งหมดไม่สามารถถอนได้ทันที ซึ่งการเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากธนาคารเอพีดี (APD) ตัดสินใจจำกัดการโอนเงินออกชั่วคราวไว้ที่ 300 ดอลลาร์สหรัฐต่อวันต่อลูกค้าหนึ่งราย พร้อมทั้งจำกัดบริการอื่นๆ อีกหลายอย่าง
เจีย สะเรย ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติกัมพูชากล่าวในข้อกล่าววิดีโอว่า ระบบธนาคารของประเทศยังคงมีเสถียรภาพ และสถาบันส่วนใหญ่ยังคงดำเนินงานตามปกติ
“ระบบธนาคารของเรายังคงแข็งแกร่ง และลูกค้าส่วนใหญ่ยังคงทำธุรกรรมตามปกติ” ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติกล่าว และเสริมว่าทางการกำลังทำงานร่วมกับธนาคารที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข
เจีย สะเรยอธิบายว่า โดยทั่วไปแล้วธนาคารจะเก็บเงินฝากไว้เพียงบางส่วนในรูปของเงินสดหมุนเวียน และปล่อยกู้ส่วนที่เหลือเพื่อสนับสนุนการลงทุนระยะยาว เช่น ที่อยู่อาศัย โรงแรม โรงงาน และการขยายธุรกิจ เธอกล่าวว่าปัญหาด้านสภาพคล่องอาจเกิดขึ้นได้หากผู้ฝากเงินจำนวนมากถอนเงินพร้อมกัน แต่เน้นย้ำสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าธนาคารขาดเงิน
หน่วยงานทางการเงินกล่าวว่าพวกเขากำลังประสานงานกับสถาบันที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องผู้ฝากเงิน และรักษาเสถียรภาพในระบบธนาคาร.