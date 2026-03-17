รมว.พลังงานกัมพูชารับมีน้ำมันสำรองไม่ถึง 30 วัน

MGR Online - แก้ว รัตนัค รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของกัมพูชาเปิดเผยว่ากัมพูชามีปริมาณน้ำมันสำรองประมาณ 3 สัปดาห์ ขณะที่ตลาดน้ำมันโลกเผชิญกับความไม่แน่นอนหลังจากการหยุดชะงักในตะวันออกกลาง
การหยุดชะงักของการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้สร้างความกังวลไปทั่วเอเชีย ซึ่งนำเข้าปิโตรเลียมส่วนใหญ่จากภูมิภาคนี้ กัมพูชาที่ไม่มีโรงกลั่นหรือสถานที่จัดเก็บน้ำมันดิบขนาดใหญ่ ต้องพึ่งพาผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปที่นำเข้าเป็นหลัก
“เรามีปริมาณน้ำมันสำรองน้อยกว่า 30 วันเล็กน้อย” แก้ว รัตนัค กล่าวกับสำนักข่าวบลูมเบิร์กและเสริมว่าทางการกำลังดำเนินการเพื่อรักษาการนำเข้าอย่างต่อเนื่องจากแหล่งต่างๆ
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงค้าปลีกพุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% และดีเซลมากกว่า 60% ตามข้อมูลของกระทรวง เจ้าหน้าที่ระบุว่ารัฐบาลได้คงไว้ซึ่งสูตรการกำหนดราคาที่โปร่งใสที่เชื่อมโยงกับตลาดระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ให้ความช่วยเหลืออย่างจำกัดเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้บริโภค
ทางการเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการซื้อกักตุน โดยเน้นย้ำว่าสินค้ายังมีจำหน่ายทั่วประเทศ โดยในวันอังคาร (17) น้ำมันเบนซิน 92 มีราคาอยู่ที่ 5,500 เรียลต่อลิตร (44.63 บาท) ขณะที่น้ำมันดีเซลมีราคาอยู่ที่ 6,550 เรียล (53.15 บาท).