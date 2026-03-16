วินฟาสต์ขาดทุนเพิ่มเป็น 3.9 พันล้านดอลลาร์ แม้ยอดขายโต 2 เท่าในปี 68

เอเอฟพี - วินฟาสต์ (Vinfast) ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก ประกาศว่ายอดขายรถยนต์ของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในปี 2568 แต่ขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ฝ่าม เญิต เวือง ซีอีโอของวินฟาสต์และบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในเวียดนาม ได้ตั้งเป้าที่จะแข่งขันกับยักษ์ใหญ่ด้านรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเทสลา แต่บริษัทประสบปัญหาในการเจาะตลาดต่างประเทศ และขณะนี้ได้รายงานผลขาดทุนรวมกว่า 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 3 ปี นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็กในนิวยอร์ก แม้ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นก็ตาม
คำแถลงระบุว่า รายได้ในไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ 39.4 ล้านล้านด่ง (1,570 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นเกือบ 140% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเพิ่มขึ้นจากตลาดใหม่ รวมถึงอินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ แต่บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิที่ 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาดังกล่าว
สำหรับปี 2568 วินฟาสต์ได้ส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าไปทั่วโลกจำนวน 196,919 คัน เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดย 11% ของการส่งมอบอยู่นอกประเทศเวียดนาม
ตัวเลขดังกล่าวถือเป็นยอดส่งมอบรายปีสูงสุดของวินฟาสต์นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท
แต่บริษัทขาดทุนสุทธิในปีนั้นถึง 97.2 ล้านล้านด่ง (3,870 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 25.7% จากปี 2567 ซึ่งมียอดส่งมอบเพิ่มขึ้น 3 เท่า
หุ้นของวินฟาสต์พุ่งสูงเมื่อบริษัทเปิดตัวในตลาดแนสแด็กในเดือนส.ค. 2566 โดยครั้งหนึ่งบริษัทเคยมีมูลค่าตลาดสูงกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ของสหรัฐฯ อย่างฟอร์ดและเจเนอรัลมอเตอร์ แต่หลังจากนั้นก็ร่วงลง
ด้วยโชว์รูมมากกว่า 100 แห่งทั่วโลก วินฟาสต์กำลังพยายามเจาะตลาดในเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป สหรัฐฯ และแคนาดา
ลาน แอ็งห์ เหวียน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของวินฟาสต์ กล่าวว่าผลประกอบการประจำปีสะท้อนถึงการมุ่งเน้นไปที่การเร่งการเติบโตของรายได้ควบคู่ไปกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง.