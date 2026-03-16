“หวัง อี้” หารือเวียดนามเสริมความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รับมือความผันผวนของโลก

เอเอฟพี - สื่อของรัฐบาลจีนรายงานว่า หวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศ ได้เรียกร้องให้จีนและเวียดนามเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับความผันผวนของโลก ในระหว่างการหารือกับคู่เจรจาในกรุงฮานอย
สองประเทศเพื่อนบ้านได้พยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงที่ใกล้ชิดอยู่แล้วเพื่อป้องกันความผันผวนทางการค้าระดับโลกที่เกิดจากมาตรการภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ
ปักกิ่งได้แสดงตนในภูมิภาคนี้ว่าเป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือแทนสหรัฐฯ ที่มีท่าทีไม่แน่นอน และหวัง อี้ ได้อธิบายถึงภูมิทัศน์ระหว่างประเทศที่มีลักษณะเฉพาะจากความวุ่นวายที่เกี่ยวพันกัน
“สองประเทศควรกระชับความไว้วางใจซึ่งกันและกันในเชิงยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการพัฒนาท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง รักษาความมั่นคงท่ามกลางวิกฤต เสริมสร้างความยืดหยุ่นเชิงยุทธศาสตร์และโมเมนตัมในการพัฒนาของแต่ละประเทศ” หวัง อี้ กล่าวกับ เล ฮว่าย จึง รัฐมนตรีต่างประเทศของเวียดนามในระหว่างการเจรจาเมื่อวันอาทิตย์ (15)
คำแถลงจากกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามระบุว่า รัฐมนตรีของเวียดนามได้เสนอให้ทั้งสองฝ่ายส่งเสริมการค้าที่สมดุลและยั่งยืน และเรียกร้องให้เพิ่มการลงทุนที่มีคุณภาพสูง ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในความร่วมมือทางอุตสาหกรรม และประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
พวกเขายังได้หารืออย่างจริงใจและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับประเด็นทางทะเล คำแถลงระบุ
ขณะเดียวกัน หวัง อี้ ได้กล่าวว่าจีนจะทำงานร่วมกับเวียดนามเพื่อจัดการประเด็นทางทะเลอย่างเหมาะสม
ปักกิ่งและฮานอยอ้างสิทธิทับซ้อนกันในทะเลจีนใต้ ซึ่งจีนได้อ้างสิทธิเกือบทั้งหมดของน่านน้ำ
ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการถมทะเลเพื่อสร้างเกาะ โดยบางเกาะมีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารเพื่อเสริมข้อกล่าวอ้างของตน
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นระหว่างประเทศและภูมิภาคที่น่ากังวล ตามรายงานของจีน
ทั้งเวียดนามและจีนต่างนำเข้าน้ำมันส่วนใหญ่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งการขนส่งทางเรือหยุดชะงักลงเนื่องจากสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่าน
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนก็อยู่ในเวียดนามจนถึงวันอังคารเพื่อหารือกับคู่เจรจาของตน
ในเดือนเม.ย. 2568 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้กล่าวกับโต เลิม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในกรุงฮานอยว่า สองประเทศควรต่อต้านการกลั่นแกล้งเพียงฝ่ายเดียว.